شكرا لاهتمامك لمعرفة الدراما الهندية في بيتك.. تردد زي الوان Zee Alwan 2024 على النايل سات وعرب سات وطريقة تنزيلها على الريسيفر والان نتركك مع الطريقة الصحيحة
يحرص الكثير من محبي وعشاق الدراما الهندية على البحث عن تردد زي الوان 2024، نظرًا لأنها أحد أشهر القنوات الفضائية التي تعمل على تقديم المسلسلات الهندية، واتسطاعت ان تحقق قاعدة جماهيرية واسعة وشهرة كبيرة بين المواطنين في مختلف دول العالم العربي، وقدمت القناة حزمة كبيرة من المسلسلات المدبلجة، ويتناسب محتوى هذه القناة مع جميع الاعمار، ولذلك من خلال المقال التلاي عبر موقعنا االخباري اقرأ نيوز سوف نوضح لكم تردد هذه القناة وطريقة استقبالها، وابرز المسلسلات.
تردد زي الوان
تعمل زي الوان الهندية رحلتها في تقديم محتوى يتماشى مع اهتمام الجمهور، وقد اشتهرت في فترة قصيرة بفضل محتواها المتميز، وتشهد القناة في الفترة الأخيرة ارتفاعًا في معدلات البحث عن تردد زي الوان رغبة من المواطنين في متابعة أعمالهم المفضلة، حيث تقدم القناة مجموعة متنوعة من المسلسلات التركية والهندية، كما تعمل على عرض أهم الأفلام والمسلسلات الهندية التي تلاقي إقبالاً كبيراً من المشاهد، وتعمل على تحديث ترددها بانتظام، وجاء آخر تحديث لـ تردد زي الوان وفقًا للتالي..
تردد زي الوان علي القمر الصناعي نايل سات
- التردد : 11418.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
- معدل الاستقطاب: عمودي.
- معدل الترميز : 27500.
- جودة القناة : HD.
تردد زي الوان علي القمر الصناعي عرب سات
- التردد: 11862.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
- معدل الاستقطاب : عمودي.
- معدل الترميز : 27500.
- جودة القناة : HD.
أهم مسلسلات قناة زي ألوان
- مسلسل قدري بلا لون الجزء الثاني.
- مسلسل بنت السفير الجزء الثاني.
- مسلسل أنت قلبي الجزء الخامس.
- مسلسل رحلة لاكشمي الجزء الرابع.
- مسلسل إسطنبول الظالمة.
- مسلسل خفايا القلوب الجزء الرابع.
- مسلسل أنت محبوبي.
- مسلسل عوالم خفية.
خطوات ضبط تردد قناة زي ألوان
يمكنك ضبط تردد قناة زي ألوان 2024 لمتابعة الافلام ومسلسلات الهندية من خلال اتباع الخطوات التالية..
- في الخطوة الاولي: قم بفتح القائمة عن طريق استخدام الريموت كنترول.
- ثم قم بالضغط على اختيار “التثبيت اليدوي”.
- بعد ذلك قم بتحديد القمر الصناعي سواء كان (عرب سات أو نايل سات).
- ثم قم بإدخال البيانات اللازمة للتردد بدقة.
- بعد ذلك عليك الضغط على “بحث القناة”.
- في الخطوة الاخية، اضغط على “حفظ القناة” لتظهر على الشاشة.