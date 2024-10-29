أشرف عبد الباقي يشيد بموهبة أحمد العوضي ويعتذر من هذا الشئ



القاهرة - محمد ابراهيم -



أشاد الفنان أشرف عبد الباقي بموهبة الفنان أحمد العوضي بأنه يتمتع بقدر كبير في حجم النجومية،وأنه شخص مجتهد وناجح وحقق إنجازات خلال السنوات الماضية.

لماذا اعتذر أشرف عبد الباقي في فهد البطل ؟

وفي سياق منفصل، كشف الفنان أشرف عبدالباقي، خلال تصريحات تلفزيونية عن سبب اعتذاره عن المشاركة في مسلسل "فهد البطل"، بطولة الفنان أحمد العوضي، والمقرر عرضه في السباق رمضان المقبل 2025.



وقال:" بالفعل كنت في مسلسل فهد البطل والتقيت بأحمد العوضي والمخرج والمؤلف واتكلمنا، مسلسل تحفة، والنجاحات اللي حققها أحمد العوضي السنين اللي فاتت تحسب له وبتقول إنه نجم كبير".

وأضاف: "كنت أتمنى أبقى معاه بس محصلش نصيب، مش علشان خلاف مادي، بس طلبت حاجات في دور ممكن الدور ده يأثر على باقي العمل فحبيت إني أبقى متفرج".



مسلسل فهد البطل تجري أحداثه في إطار صعيدي شعبي، من بطولة أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، محمود البزاوي، حمزة العيلي، عصام السقا، صفوة، أحمد عبدالعزيز، صفاء الطوخي، عزت الزين، لوسي، يارا السكري، من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام.



آخر أعمال أشرف عبد الباقي

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أشرف عبد الباقي، وتم عرضها ضمن فعاليات موسم مهرجان العلمين في نسخته الثانية، ودارت أحداثها في إطار كوميدي حول هروب أحد المجرمين الخطرين من السجن ليخطط بعدها لسرقة أحد الأحجار الكريمة من البنك.

شارك في بطولة مسرحية البنك سرقوه، عدد كبير من نجوم الفن المصري أبرزهم: كريم محمود عبد العزيز، وسلوى خطاب، وميرنا جميل، ومحمد أسامة (أوس أوس)، وسليمان عيد، ومصطفى بسيط، وشريف حسني، وإبرام سمير، ومن إخراج أشرف عبد الباقي.