العالم اليوم - 520 مليون دولار أرباح "دو" الإماراتية في 9 أشهر

انتم الان تتابعون خبر 520 مليون دولار أرباح "دو" الإماراتية في 9 أشهر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 04:31 صباحاً - أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" نمو صافي أرباحها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 49.7 بالمئة ليتجاوز 1.9 مليار درهم (حوالي 520 مليون دولار) مقارنة بنحو 1.27 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت النتائج المالية للشركة التي أعلن عنها الإثنين، أن صافي ربح الشركة خلال الربع الثالث من العام الجاري قد ارتفع بنسبة 42 بالمئة إلى 719 مليون درهم وهو ما يمثل أعلى صافي أرباح ربع سنوية تحققه الشركة في السنوات الثلاث الماضية.

وحققت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" نمواً في الإيرادات ربع السنوية بنسبة 9.1 بالمئة إلى 3.6 مليار درهم وصعوداً في الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 16.9 بالمئة لتصل إلى 1.7 مليار درهم إماراتي كما حققت مستوى قياسياً في هامش أرباحها قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بواقع 48.3 بالمئة، وهو الهامش الأعلى الذي تسجله الشركة منذ تأسيسها.

وزادت قاعدة مشتركي خدمات الهاتف المتحرك بنسبة 2.7 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 8.3 مليون مشترك، حيث بلغ صافي المشتركين الجدد في الربع الثالث 71 ألف مشترك، بينما بلغ صافي المشتركين الجدد خلال الإثنى عشر شهراً الماضية 218 ألف مشترك ويعود هذا النمو إلى الزيادة التي شهدتها قاعدة عملاء الدفع الآجل والتي بلغت 12.5 بالمئة، بينما حافظت قاعدة عملاء الدفع المسبق على استقرارها عند 6.5 مليون عميل.

وسجّلت قاعدة عملاء خدمات الهاتف الثابت نمواً بنسبة 14.2 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى655 ألف مشترك، وسجلت الشركة صافي مشتركين جدد خلال الربع الثالث بواقع 24 ألف مشترك، بينما بلغ صافي المشتركين الجدد خلال الإثنى عشر شهراً الماضية 81 ألف مشترك.

كما ارتفعت إيرادات خدمات الهاتف المتحرك بنسبة 7.0 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 1.633 مليار درهم، وارتفعت إيرادات خدمات الهاتف الثابت بنسبة 7.9 بالمئة لتصل إلى 1.013 مليار درهم إماراتي، فيما سجلت "الإيرادات الأخرى" ارتفاعاً بنسبة 14.1 بالمئة لتصل إلى 944 مليون درهم.