نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - تفاصيل وتوقعات الحالة الجوية وتوزيعها في المملكة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر المركز الوطني للأرصاد في السعودية تحذيرات عاجلة من حالة مطرية شديدة الغزارة من المتوقع أن تؤثر على مناطق واسعة في المملكة اعتبارًا من اليوم، الثلاثاء، وحتى يوم السبت المقبل. وأشار المركز إلى أن الحالة الجوية ستحمل أمطارًا غزيرة إلى غزيرة جدًا في بعض المناطق، وقد تثير الرياح معها الأتربة والغبار، ما قد يؤدي إلى تدنٍّ في مستوى الرؤية وانعدامها أحيانًا. تأتي هذه التحذيرات تزامنًا مع دخول فصل الشتاء وما يصاحبه من تقلبات جوية متسارعة، ما يستوجب من الجميع توخي الحذر واتباع تعليمات السلامة.

وأكدت الأرصاد عبر منصاتها الرسمية، خاصة على منصة "إكس"، أن كافة المواطنين والمقيمين والزوار يجب أن يتابعوا التحديثات المستمرة لتقارير الأحوال الجوية ويتبعوا الإرشادات الخاصة بالسلامة التي تصدرها الجهات المعنية، مشددة على أن بعض المناطق قد تشهد سيولًا نتيجة لكثافة الأمطار وتراكم المياه.

تفاصيل الحالة الجوية وتوزيعها في المملكة

حسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد، ستشهد مناطق مختلفة من المملكة تفاوتًا في شدة الأمطار، حيث من المتوقع أن تكون غزيرة إلى غزيرة جدًا على مناطق تشمل مكة المكرمة والمدينة المنورة، خصوصًا المدن الساحلية في هاتين المنطقتين، مثل جدة والطائف. وتشمل الحالة المطرية مناطق أخرى كجازان وعسير والباحة والقصيم وحائل، والتي قد تواجه أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مع زخات من البَرَد ونشاط في الرياح المثيرة للغبار والأتربة، مما يزيد من فرص تشكّل السيول في هذه المناطق.

أما المناطق الشرقية والحدودية، بما في ذلك الرياض ونجران وتبوك والجوف، فمن المتوقع أن تكون الأمطار فيها خفيفة إلى متوسطة، مع احتمال تشكّل الضباب في ساعات دوت الخليج والصباح الباكر في بعض الأجزاء، ما سيؤثر بشكل محدود على حركة السير والمواصلات.

درجات الحرارة والرطوبة المتوقعة

أشار المركز أيضًا إلى أن درجات الحرارة ستشهد تباينًا بين المناطق، حيث تكون العظمى في مكة 36 درجة مئوية مع نسبة رطوبة تصل إلى 85%، فيما ستكون في المدينة المنورة نحو 33 درجة مئوية، وستشهد هطول أمطار متوسطة. في الرياض، تسجل الحرارة العظمى 29 درجة مع احتمالات أمطار رعدية ورياح نشطة، بينما تسجل مدينة جدة 34 درجة مع أمطار رعدية، ما يجعل درجات الحرارة في هذه المدن متأثرة بشدة بتغيرات الأحوال الجوية.

تسود أجواء باردة نسبيًا في المناطق الشمالية، حيث سجلت مدينة طريف 24 درجة مئوية كعظمى و11 كصغرى، مع طقس صحو إلى غائم جزئي، أما مدينة تبوك فستسجل 29 درجة كعظمى. على الساحل الغربي، تشهد مدن مثل ينبع والقنفذة غيومًا جزئية مع احتمالات للأمطار. كما أن مناطق الجنوب، مثل أبها، ستكون الرطوبة فيها مرتفعة تصل إلى 90% مع أمطار متوسطة إلى غزيرة، ما يعكس اختلافًا في درجات الحرارة والرطوبة حسب التضاريس وتوزيع الأمطار.

توصيات السلامة وأهمية الالتزام بتعليمات الأرصاد

في ظل هذه التحذيرات، أهاب المركز الوطني للأرصاد بجميع المواطنين والمقيمين توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن الأماكن المعرضة لخطر السيول وتجمعات المياه. وشدد على ضرورة الالتزام بتوجيهات السلامة المرورية، خاصة أن الرياح القوية المصاحبة للأمطار قد تتسبب في إثارة الأتربة والغبار وتدني الرؤية الأفقية. وحثت الجهات الرسمية على متابعة النشرات الدورية للمركز الوطني للأرصاد وتحديثاتها التي توفر معلومات مفصلة عن حالة الطقس يوميًا.

ونصحت الجهات المرورية السائقين بتقليل السرعة على الطرق السريعة والتأكد من كفاءة مسّاحات الزجاج الأمامي والإطارات، لتجنب الحوادث الناتجة عن الانزلاق أو تدني الرؤية بسبب الضباب والأمطار. كما أشارت التعليمات إلى أهمية الابتعاد عن الأودية والمناطق المنخفضة التي قد تشهد جريان السيول.

التحذيرات الخاصة بالمناطق الساحلية

تعتبر المدن الساحلية، مثل جدة والطائف، من أكثر المناطق عرضةً للأمطار الغزيرة جدًا وفق التوقعات، حيث تشير التقديرات إلى احتمال تسجيل كميات مرتفعة من المياه، ما يتطلب من سكان هذه المناطق التحلي باليقظة العالية والالتزام بتعليمات الدفاع المدني. كما أنه من المتوقع أن تزداد نسبة الرطوبة في هذه المناطق، مما يعزز فرص تكوّن السحب الركامية التي تزيد من شدة الأمطار وقد تؤدي إلى غرق بعض الشوارع والمناطق المنخفضة.

توقعات لتأثير الحالة الجوية على بعض الأنشطة

توقعات الحالة الجوية تشير إلى احتمالية تأثيرها على عدد من الأنشطة اليومية، سواء التجارية أو الزراعية، حيث قد يتأثر الحصاد والزراعة في المناطق المتأثرة بغزارة الأمطار. كما يُتوقع أن تعلّق بعض الأنشطة الترفيهية الخارجية، خاصة في المناطق التي ستشهد غزارة في الأمطار وتدني في مستوى الرؤية.

وللحفاظ على السلامة، من المرجح أن تقوم السلطات بتعليق بعض الرحلات البرية التي تمر بالمناطق الأكثر عرضة للأمطار الشديدة والسيول، لا سيما في المناطق الجبلية والمنحدرات التي قد تشهد انهيارات طينية وصخرية نتيجة لهطول الأمطار.

متابعة مستمرة من الجهات المختصة

من جانبها، أكدت الجهات المختصة، بما فيها الدفاع المدني، على جاهزيتها للتعامل مع أي طوارئ قد تنتج عن الحالة المطرية، حيث تم تعزيز فرق الإنقاذ في المناطق المهددة بتجمعات مياه الأمطار والسيول. ويأتي هذا الإجراء بهدف ضمان سلامة الجميع والتدخل السريع لمساعدة العالقين أو المتضررين من هذه الأحوال الجوية.

من المتوقع أن تكون الأجواء ممطرة حتى يوم السبت، ما يستوجب متابعة مستمرة من المواطنين والمقيمين لتقارير الأحوال الجوية، والتزام كافة التعليمات التي تصدرها الجهات المختصة لحماية الأرواح والممتلكات في ظل هذه الأحوال الجوية التي تتسم بالخطورة المتوسطة إلى الشديدة.