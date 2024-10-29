نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قصف عنيف على بلدات البقاع شرقي لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لقي أكثر من 67 شخصًا حتفهم وأصيب أكثر من 100 آخرين جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت بلدات في منطقة البقاع شرقي لبنان. كما استهدفت طائرة مسيرة دراجة نارية في بلدة طاريا.

وفي تطور آخر، أشارت التقارير إلى أن غارة جوية وقعت أمام منزل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بلدة تبنين الجنوبية. كما نفذ سلاح الجو الإسرائيلي قصفًا عنيفًا على مدينة صور في جنوب لبنان، بعد أن أصدر الجيش تحذيرات بإخلاء بعض الشوارع والأحياء.

الجيش الإسرائيلي

وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مواقع تابعة لحزب الله في منطقة صور، بما في ذلك مستودعات للأسلحة وصواريخ مضادة للدروع ومرافق عسكرية ومراكز استطلاع تتبع وحدات مختلفة من الحزب، مثل وحدة عزيز.

على صعيد متصل، أفادت مصادرنا بوجود تقدم لدبابات إسرائيلية على أطراف بلدة الخيام جنوبي لبنان، فيما أعلن حزب الله عن استهداف تجمع للجنود الإسرائيليين ودبابة ميركافا في المنطقة.

رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي

كما قام رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هاليفي، بجولة داخل مجمع تحت الأرض تابع لحزب الله في جنوب لبنان، تم تدميره مؤخرًا. وأكد هاليفي أن حزب الله كان بإمكانه تنفيذ هجوم على إسرائيل، ولكنه تم ضبطه في الوقت المناسب، مشددًا على ضرورة منع عودة هذه البنى التحتية لعقود قادمة.