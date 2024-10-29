نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرج عامر يحفز لاعبي سموحي قبل انطلاق الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص المهندس فرج عامر رئيس نادى سموحه على متابعة تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بناديه.

وكان رئيس نادى سموحه يتابع تدريبات الفريق منذ انطلاق فترة الإعداد كما حرص على متابعة المباريات الودية للفريق.

والتقى المهندس فرج عامر مع اللاعبين والجهاز الفنى للفريق وطالبهم بتقديم أداء جيد وتحقيق نتائج طيبة.

وتنطلق مسابقة دورى نايل غدًا الأربعاء ويلتقى فريق سموحه خارج ملعبه مع نظيره حرس الحدود في الجولة الأولى فى الخامسة مساء الغد على ستاد المكس.

ومن المقرر أن يدخل الفريق مساء اليوم معسكرا مغلقا تحت أحمد سامى المدير الفنى للفريق.

ودعم فريق سموحه صفوفه بعدة صفقات أبرزها المغربى عبد الكبير الوادي فى صفقة انتقال حر ومحمود صابر من بيراميدز على سبيل الإعارة وصامويل امادو المعار من سيراميكا كليوباترا والإيفوارى محمد كونه ومحمد سالم مهاجم المقاولون العرب.

