نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على جائزة الأهلي المالية حال الفوز على العين في كأس الإنتركونتيننتال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب محبي وعشاق كرة القدم المصرية والعربية، المواجهة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضد نظيره العين الإماراتي، ضمن منافسات ربع نهائي الإنتركونتيننتال.

وتنطلق صافرة مباراة فريق الأهلي ضد نظيره العين، والتي يستضيفها ملعب استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

تعرف على مكافأة الأهلي المالية حال الفوز على العين الإماراتي في كأس الإنتركونتيننتال

ومن المنتظر أن يحصل الأهلي على 2 مليون دولار حال الفوز على فريق العين الإماراتي، والتأهل إلى نصف نهائي الإنتركونتيننتال.

وفي نفس السياق، أكدت مصادر داخل الأهلي، أن محمد رمضان المدير الرياضي، قرر مضاعفة مكافآت الفوز أمام العين، تحفيزا للاعبين لتخطي المواجهة الهامة.

الأهلي يعلن عدد الحضور لجماهير العين في ربع نهائي الإنتركونتيننتال

وفي نفس السياق، أعلن الأهلي عن عدد المقاعد المخصصة لجماهير العين خلال المباراة التي ستجمع بين الطرفين، في بطولة الإنتركونتيننتال على استاد القاهرة، لافتًا إلى السماح لجماهير العين بدخول المباراة بموجب جواز السفر والإقامة.

فيما أشار الأهلي خلال بيان، إلى أنه قد خصص 2170 مقعدا لجماهير العين التي ستحضر المباراة، بالإضافة إلى 300 مقعد في الدرجة الأولى ومثلها بالمقصورة الأمامية، كما تقرر تخصيص المقصورة الزجاجية بالكامل لكبار ضيوف نادي العين.

الأهلي يرتدي الزي التقليدي أمام العين الإماراتي الإنتركونتيننتال

عُقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والعين الاماراتي صباح أمس الإثنين باستاد القاهرة، لوضع الترتيبات الخاصة بالمباراة التي من المقرر أن تجمع الفريقين مساء اليوم ضمن بطولة كأس الانتركونتيننتال.

خلال الاجتماع تمت مناقشة كافة الترتيبات اللازمة للمباراة، وموعد وصول الفريقين وطاقم الحكام لأرض الملعب وبدء عمليات الإحماء.

وتقرر أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر وأن يرتدي حارس المرمى طاقما من اللون البنفسجي، فيما يرتدي فريق العين طاقما من اللون الأسود بالكامل، ويرتدي حارس مرماه طاقما من اللون اللبني.

ويشارك فريق الأهلي في بطولة كأس الانتركونتيننتال، بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا، في حين يتواجد العين في المسابقة بصفقته بطل دوري أبطال آسيا، إلى جانب أنه تجاوز نظيره أوكلاند سيتي في الدور الأول.

ويشارك في بطولة كأس إنتركونتيننتال، أندية الأهلي (بطل دوري أبطال إفريقيا)، ريال مدريد الإسباني (بطل دوري أبطال أوروبا)، باتشوكا المكسيكي (بطل دوري أبطال الكونكاكاف)، العين الإماراتي (بطل دوري أبطال آسيا)، أوكلاند سيتي (بطل دوري أبطال أوقيانوسيا).