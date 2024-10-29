الدوري البرازيلي… نتائج وترتيب الجولة 31

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 06:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج

استكملت صباح اليوم، الثلاثاء، مباريات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري البرازيلي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لهذه الجولة:

فلامينغو × جوفينتود 4-2

غريميو × أتليتيكو غويانيينسي 3-1

سبورت كلوب فيتوريا × فلومينينسي 2-1

بالميراس × فورتاليزا 2-2

أتلتيكو مينيرو × إنترناسبونال 1-3

براغانتينو × بوتافوغو 0-1

أتليتيكو باراناينسي × كروزيرو 3-0

كريسيوما × ساو باولو 1-1

كويابا × كورينثيانز 0-1

فاسكو دي جاما × باهيا 3-2

ترتيب فرق المقدمة

1- بوتافوغو: 59 نقطة

2- بالميراس: 58 نقطة

3- فورتاليزا: 57 نقطة

4- فلامينعو: 54 نقطة

5- إنترناسيونال: 52 نقطة