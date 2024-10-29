نشكركم على متابعتكم خبر الدوري البرازيلي… نتائج وترتيب الجولة 31 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 06:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج
استكملت صباح اليوم، الثلاثاء، مباريات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري البرازيلي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لهذه الجولة:
فلامينغو × جوفينتود 4-2
غريميو × أتليتيكو غويانيينسي 3-1
سبورت كلوب فيتوريا × فلومينينسي 2-1
بالميراس × فورتاليزا 2-2
أتلتيكو مينيرو × إنترناسبونال 1-3
براغانتينو × بوتافوغو 0-1
أتليتيكو باراناينسي × كروزيرو 3-0
كريسيوما × ساو باولو 1-1
كويابا × كورينثيانز 0-1
فاسكو دي جاما × باهيا 3-2
ترتيب فرق المقدمة
1- بوتافوغو: 59 نقطة
2- بالميراس: 58 نقطة
3- فورتاليزا: 57 نقطة
4- فلامينعو: 54 نقطة
5- إنترناسيونال: 52 نقطة