ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد الجولة (11)

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 05:02 صباحاً - عزّز البولندي روبرت ليفاندوفسكي صدارته لترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد الهدفين اللذين سجلهما في فوز برشلونة على ريال مدريد 4-0 يوم السبت الماضي:

1- روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة): 14 هدفاً

2- أيوزي بيريز (فياريال(: 7 أهداف

3- كيليان مبابي (ريال مدريد(: 6 أهداف

4- رافينيا (برشلونة): 6 أهداف

5- جيوفاني لو سيلسو (ريال بيتيس): 5 أهداف

6- لامين يامال (برشلونة): 5 أهداف

7- دودي لوكيباكيو (إشبيلية(: 5 أهداف

8- انتي بوديمير (أوساسونا): 5 أهداف

9- فينيسيوس جونيور (ريال مدريد): 5 أهداف