اخبار الخليج / اخبار الإمارات

ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد الجولة (11)

0 نشر
0 تبليغ

نشكركم على متابعتكم خبر ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد الجولة (11) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 05:02 صباحاً - عزّز البولندي روبرت ليفاندوفسكي صدارته لترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد الهدفين اللذين سجلهما في فوز برشلونة على ريال مدريد 4-0 يوم السبت الماضي:

1- روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة): 14 هدفاً
2- أيوزي بيريز (فياريال(: 7 أهداف
3- كيليان مبابي (ريال مدريد(: 6 أهداف
4- رافينيا (برشلونة): 6 أهداف
5- جيوفاني لو سيلسو (ريال بيتيس): 5 أهداف
6- لامين يامال (برشلونة): 5 أهداف
7- دودي لوكيباكيو (إشبيلية(: 5 أهداف
8- انتي بوديمير (أوساسونا): 5 أهداف
9- فينيسيوس جونيور (ريال مدريد): 5 أهداف

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا