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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 06:56 صباحاً - متابعة – علي معلا
إذا كنت تبحثين عن طريقة بسيطة وسهلة لصنع البقلاوة المقرمشة على الطريقة اللبنانية. فقد وجدنا لك الحل مع هذه السطور التالية.
المكونات:
_فستق حلبي غير مملح.
_نصف كوب سكر.
_1 ملعقة صغيرة ماء ورد.
_1 رطل من أوراق الفيلو.
_8 ملاعق السمن.
_محلول سكر.
_1 كوب سكر.
_نصف كوب ماء.
_2 ملاعق صغيرة عصير ليمون طازج.
_2 ملاعق صغيرة ماء الورد.
طريقة عمل البقلاوة:
1- ضع الرقائق في الثلاجة قبل 24 ساعة من وقت تذويبها.
2- نضع الفستق الحلبي والسكر في وعاء محضر الطعام ونخفق.
3- بعد حوالي 5 حبات ، رشي ملعقة صغيرة ماء ورد فوق الفستق ثم استمر في النبض حتى يصبح ناعماً.
4- يسخن الفرن إلى 325 درجة.
5- باستخدام فرشاة المعجنات، قم بدهن السمن على سطح صينية مقفلة، بما في ذلك الجوانب.
6- قم بفرد أوراق الفيلو المذابة على سطح أملس واحصل على قطعة من الورق المشمع أو منشفة مبللة قليلاً جاهزة للإبقاء على القطع غير المستخدمة مغطاة.
7- تقشر قطعة واحدة من رقائق الفيلو وتوضع بحذر في قاع إناء الزبدة.
8- ادهن بعض السمن لتغطية السطح. يمكنك إمساك ورقة الفيلو بأطراف أصابعك لمنعها من الحركة.
9- ضعي ورقة أخرى من رقائق الفيلو فوق الأولى وادهنها بالسمن. استمر في إضافة السمن والرقائق حتى تحصل على 8 أوراق مكدسة.
10- وزعي نصف مزيج الجوز على 8 ورقات من رقائق الفيلو.
11- ضعي ورقة من رقائق الفيلو فوق المكسرات وادهنها بالسمن، استمر في تكديس الرقائق حتى يتم تكديس 5 أوراق.
12- وزعي باقي المكسرات فوق الرقاقة.
13- ضعي ورقة أخرى من رقائق الفيلو فوق المكسرات، وادهنها بالسمن واستمري في إضافة الرقاق والسمن حتى يتم استخدام كل الأوراق، ويجب أن يكون هناك من 5 إلى 6 أوراق في هذه الطبقة.
14- باستخدام سكين حاد قطع البقلاوة إلى الماس أو مثلثات.
15- اخبزيها لمدة 45 إلى 55 دقيقة حتى يصبح لونها بني فاتح.
16- أثناء خبز المعجنات، اصنع شراب السكر.