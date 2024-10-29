اخبار الخليج / اخبار الإمارات

طريقة بسيطة وسهلة لصنع البقلاوة المقرمشة على الطريقة اللبنانية

0 نشر
0 تبليغ

نشكركم على متابعتكم خبر طريقة بسيطة وسهلة لصنع البقلاوة المقرمشة على الطريقة اللبنانية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 06:56 صباحاً - متابعة – علي معلا

إذا كنت تبحثين عن طريقة بسيطة وسهلة لصنع البقلاوة المقرمشة على الطريقة اللبنانية. فقد وجدنا لك الحل مع هذه السطور التالية.

 

المكونات:

 

_فستق حلبي غير مملح.

_نصف كوب سكر.

_1 ملعقة صغيرة ماء ورد.

_1 رطل من أوراق الفيلو.

_8 ملاعق السمن.

_محلول سكر.

_1 كوب سكر.

_نصف كوب ماء.

_2 ملاعق صغيرة عصير ليمون طازج.

_2 ملاعق صغيرة ماء الورد.

 

طريقة عمل البقلاوة:

 

1- ضع الرقائق في الثلاجة قبل 24 ساعة من وقت تذويبها.

2- نضع الفستق الحلبي والسكر في وعاء محضر الطعام ونخفق.

3- بعد حوالي 5 حبات ، رشي ملعقة صغيرة ماء ورد فوق الفستق ثم استمر في النبض حتى يصبح ناعماً.

4- يسخن الفرن إلى 325 درجة.

5- باستخدام فرشاة المعجنات، قم بدهن السمن على سطح صينية مقفلة، بما في ذلك الجوانب.

6- قم بفرد أوراق الفيلو المذابة على سطح أملس واحصل على قطعة من الورق المشمع أو منشفة مبللة قليلاً جاهزة للإبقاء على القطع غير المستخدمة مغطاة.

7- تقشر قطعة واحدة من رقائق الفيلو وتوضع بحذر في قاع إناء الزبدة.

8- ادهن بعض السمن لتغطية السطح. يمكنك إمساك ورقة الفيلو بأطراف أصابعك لمنعها من الحركة.

9- ضعي ورقة أخرى من رقائق الفيلو فوق الأولى وادهنها بالسمن. استمر في إضافة السمن والرقائق حتى تحصل على 8 أوراق مكدسة.

10- وزعي نصف مزيج الجوز على 8 ورقات من رقائق الفيلو.

11- ضعي ورقة من رقائق الفيلو فوق المكسرات وادهنها بالسمن، استمر في تكديس الرقائق حتى يتم تكديس 5 أوراق.

12- وزعي باقي المكسرات فوق الرقاقة.

13- ضعي ورقة أخرى من رقائق الفيلو فوق المكسرات، وادهنها بالسمن واستمري في إضافة الرقاق والسمن حتى يتم استخدام كل الأوراق، ويجب أن يكون هناك من 5 إلى 6 أوراق في هذه الطبقة.

14- باستخدام سكين حاد قطع البقلاوة إلى الماس أو مثلثات.

15- اخبزيها لمدة 45 إلى 55 دقيقة حتى يصبح لونها بني فاتح.

16- أثناء خبز المعجنات، اصنع شراب السكر.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا