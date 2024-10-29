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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 06:56 صباحاً - متابعة – علي معلا

إذا كنت تبحثين عن طريقة بسيطة وسهلة لصنع البقلاوة المقرمشة على الطريقة اللبنانية. فقد وجدنا لك الحل مع هذه السطور التالية.

المكونات:

_فستق حلبي غير مملح.

_نصف كوب سكر.

_1 ملعقة صغيرة ماء ورد.

_1 رطل من أوراق الفيلو.

_8 ملاعق السمن.

_محلول سكر.

_1 كوب سكر.

_نصف كوب ماء.

_2 ملاعق صغيرة عصير ليمون طازج.

_2 ملاعق صغيرة ماء الورد.

طريقة عمل البقلاوة:

1- ضع الرقائق في الثلاجة قبل 24 ساعة من وقت تذويبها.

2- نضع الفستق الحلبي والسكر في وعاء محضر الطعام ونخفق.

3- بعد حوالي 5 حبات ، رشي ملعقة صغيرة ماء ورد فوق الفستق ثم استمر في النبض حتى يصبح ناعماً.

4- يسخن الفرن إلى 325 درجة.

5- باستخدام فرشاة المعجنات، قم بدهن السمن على سطح صينية مقفلة، بما في ذلك الجوانب.

6- قم بفرد أوراق الفيلو المذابة على سطح أملس واحصل على قطعة من الورق المشمع أو منشفة مبللة قليلاً جاهزة للإبقاء على القطع غير المستخدمة مغطاة.

7- تقشر قطعة واحدة من رقائق الفيلو وتوضع بحذر في قاع إناء الزبدة.

8- ادهن بعض السمن لتغطية السطح. يمكنك إمساك ورقة الفيلو بأطراف أصابعك لمنعها من الحركة.

9- ضعي ورقة أخرى من رقائق الفيلو فوق الأولى وادهنها بالسمن. استمر في إضافة السمن والرقائق حتى تحصل على 8 أوراق مكدسة.

10- وزعي نصف مزيج الجوز على 8 ورقات من رقائق الفيلو.

11- ضعي ورقة من رقائق الفيلو فوق المكسرات وادهنها بالسمن، استمر في تكديس الرقائق حتى يتم تكديس 5 أوراق.

12- وزعي باقي المكسرات فوق الرقاقة.

13- ضعي ورقة أخرى من رقائق الفيلو فوق المكسرات، وادهنها بالسمن واستمري في إضافة الرقاق والسمن حتى يتم استخدام كل الأوراق، ويجب أن يكون هناك من 5 إلى 6 أوراق في هذه الطبقة.

14- باستخدام سكين حاد قطع البقلاوة إلى الماس أو مثلثات.

15- اخبزيها لمدة 45 إلى 55 دقيقة حتى يصبح لونها بني فاتح.

16- أثناء خبز المعجنات، اصنع شراب السكر.