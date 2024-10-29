نشكركم على متابعتكم خبر اكتشفي فوائد القيلولة لصحة الحامل والجنين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 04:04 صباحاً - متابعة-جودت نصري

القيلولة تعد من العادات الصحية التي يمكن أن تكون لها فوائد عديدة لصحة الحامل والجنين. إليك بعض الفوائد المهمة:

▎1. تحسين المزاج:

• القيلولة تساعد في تقليل التوتر والقلق، مما يساهم في تحسين المزاج العام للحامل.

▎2. زيادة الطاقة:

• توفر القيلولة فترة من الراحة التي تساعد على استعادة الطاقة، مما يسهل على الحامل التعامل مع الأنشطة اليومية.

▎3. تعزيز التركيز:

• قيلولة قصيرة يمكن أن تحسن من التركيز والانتباه، مما يساعد الحامل في أداء المهام اليومية بشكل أفضل.

▎4. دعم نمو الجنين:

• الراحة والنوم الجيد تساهم في توفير بيئة مثالية لنمو الجنين وتطوره.

▎5. تقليل الإرهاق:

• الحمل قد يكون مرهقًا، والقيلولة تساعد في تخفيف الشعور بالإرهاق، خاصة في الثلث الأول والثالث من الحمل.

▎6. تحسين صحة القلب:

• بعض الدراسات تشير إلى أن القيلولة يمكن أن تساهم في خفض ضغط الدم وتقليل مخاطر الأمراض القلبية.

▎7. تعزيز الجهاز المناعي:

• النوم الجيد يعزز من صحة الجهاز المناعي، مما يساعد الحامل في مواجهة الأمراض.

▎8. تخفيف الأعراض الجسدية:

• قد تساعد القيلولة في تخفيف آلام الظهر والتعب الجسدي الناتج عن الحمل.

▎نصائح للقيلولة:

• مدة القيلولة: يُفضل أن تكون بين 20-30 دقيقة لتجنب الشعور بالدوار عند الاستيقاظ.

• توقيت القيلولة: يُفضل أن تكون في فترة ما بعد الظهر، عندما يكون الجسم أكثر حاجة للراحة.

• بيئة مريحة: تأكدي من أن المكان هادئ ومظلم لضمان نوم مريح.