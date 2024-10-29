نشكركم على متابعتكم خبر اكتشفي فوائد القيلولة لصحة الحامل والجنين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 04:04 صباحاً - متابعة-جودت نصري
القيلولة تعد من العادات الصحية التي يمكن أن تكون لها فوائد عديدة لصحة الحامل والجنين. إليك بعض الفوائد المهمة:
▎1. تحسين المزاج:
• القيلولة تساعد في تقليل التوتر والقلق، مما يساهم في تحسين المزاج العام للحامل.
▎2. زيادة الطاقة:
• توفر القيلولة فترة من الراحة التي تساعد على استعادة الطاقة، مما يسهل على الحامل التعامل مع الأنشطة اليومية.
▎3. تعزيز التركيز:
• قيلولة قصيرة يمكن أن تحسن من التركيز والانتباه، مما يساعد الحامل في أداء المهام اليومية بشكل أفضل.
▎4. دعم نمو الجنين:
• الراحة والنوم الجيد تساهم في توفير بيئة مثالية لنمو الجنين وتطوره.
▎5. تقليل الإرهاق:
• الحمل قد يكون مرهقًا، والقيلولة تساعد في تخفيف الشعور بالإرهاق، خاصة في الثلث الأول والثالث من الحمل.
▎6. تحسين صحة القلب:
• بعض الدراسات تشير إلى أن القيلولة يمكن أن تساهم في خفض ضغط الدم وتقليل مخاطر الأمراض القلبية.
▎7. تعزيز الجهاز المناعي:
• النوم الجيد يعزز من صحة الجهاز المناعي، مما يساعد الحامل في مواجهة الأمراض.
▎8. تخفيف الأعراض الجسدية:
• قد تساعد القيلولة في تخفيف آلام الظهر والتعب الجسدي الناتج عن الحمل.
▎نصائح للقيلولة:
• مدة القيلولة: يُفضل أن تكون بين 20-30 دقيقة لتجنب الشعور بالدوار عند الاستيقاظ.
• توقيت القيلولة: يُفضل أن تكون في فترة ما بعد الظهر، عندما يكون الجسم أكثر حاجة للراحة.
• بيئة مريحة: تأكدي من أن المكان هادئ ومظلم لضمان نوم مريح.