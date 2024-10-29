اخبار الخليج / اخبار الإمارات

اكتشفي فوائد القيلولة لصحة الحامل والجنين

0 نشر
0 تبليغ

نشكركم على متابعتكم خبر اكتشفي فوائد القيلولة لصحة الحامل والجنين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 04:04 صباحاً - متابعة-جودت نصري

القيلولة تعد من العادات الصحية التي يمكن أن تكون لها فوائد عديدة لصحة الحامل والجنين. إليك بعض الفوائد المهمة:

1. تحسين المزاج:

• القيلولة تساعد في تقليل التوتر والقلق، مما يساهم في تحسين المزاج العام للحامل.

2. زيادة الطاقة:

• توفر القيلولة فترة من الراحة التي تساعد على استعادة الطاقة، مما يسهل على الحامل التعامل مع الأنشطة اليومية.

3. تعزيز التركيز:

• قيلولة قصيرة يمكن أن تحسن من التركيز والانتباه، مما يساعد الحامل في أداء المهام اليومية بشكل أفضل.

4. دعم نمو الجنين:

• الراحة والنوم الجيد تساهم في توفير بيئة مثالية لنمو الجنين وتطوره.

5. تقليل الإرهاق:

• الحمل قد يكون مرهقًا، والقيلولة تساعد في تخفيف الشعور بالإرهاق، خاصة في الثلث الأول والثالث من الحمل.

6. تحسين صحة القلب:

• بعض الدراسات تشير إلى أن القيلولة يمكن أن تساهم في خفض ضغط الدم وتقليل مخاطر الأمراض القلبية.

7. تعزيز الجهاز المناعي:

• النوم الجيد يعزز من صحة الجهاز المناعي، مما يساعد الحامل في مواجهة الأمراض.

8. تخفيف الأعراض الجسدية:

• قد تساعد القيلولة في تخفيف آلام الظهر والتعب الجسدي الناتج عن الحمل.

نصائح للقيلولة:

مدة القيلولة: يُفضل أن تكون بين 20-30 دقيقة لتجنب الشعور بالدوار عند الاستيقاظ.

توقيت القيلولة: يُفضل أن تكون في فترة ما بعد الظهر، عندما يكون الجسم أكثر حاجة للراحة.

بيئة مريحة: تأكدي من أن المكان هادئ ومظلم لضمان نوم مريح.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا