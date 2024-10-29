العالم اليوم - قصف عنيف على بلدات البقاع.. وغارة أمام منزل نبيه بري

انتم الان تتابعون خبر قصف عنيف على بلدات البقاع.. وغارة أمام منزل نبيه بري من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 06:25 صباحاً - أفادت مصادر "دوت الخليج" بأن أكثر من 67 شخصا قتلوا وجرح أكثر من 100 آخرين من جراء غارات إسرائيلية، على بلدات في البقاع شرقي لبنان.

كما استهدفت طائرة مسيرة دراجة نارية في بلدة طاريا في البقاع.

وأفاد مراسل "دوت الخليج" بأن غارة شنت أمام منزل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بلدة تبنين الجنوبية.

ونفذ سلاح الجو الإسرائيلي غارات عنيفة على مدينة صور في جنوب لبنان، بعد إصدارِ الجيش تحذيرا بإخلاء شوارعَ وأحياءٍ بكاملها في المدينة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم أهدافًا لحزب الله في منطقة صور، شملت مستودعات أسلحة وصواريخ مضادة للدروع ومباني عسكرية ومواقع استطلاع لوحدات عسكرية مختلفة في حزب الله منها وحدة عزيز.

وعلى أطراف بلدة الخيام جنوبي لبنان، تحدثت مصادرنا عن تقدم لدبابات إسرائيلية تجاه المنطقة.

بدوره أعلن حزب الله استهداف تجمع لجنود الجيش الإسرائيلي ودبابة ميركافا في المنطقة.

وأجرى رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي جولة مع قائد المنطقة الشمالية داخل مجمع تحت الأرض لحزب الله في جنوب لبنان،تم تدميره نهاية الأسبوع.

هاليفي قال من داخل النفق إن "حزب الله كان قادرا على تنفيذ عملية اقتحام نحو إسرائيل. لقد ضبطنا ذلك في الوقت المناسب ويجب ان نمنع من هذه البنى التحتية ان تعود لعقود".