نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل نظام سداد أقساط شقق روضة العبور 2024 في مدينة العبور في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الإسكان والمرافق تفاصيل نظام سداد أقساط شقق روضة العبور 2024 في مدينة العبور، والتي طرحتها الوزارة ضمن كراسة الشروط.
إليكم تفاصيل الأسعار ونظام السداد:
أسعار شقق روضة العبور
- سعر المتر: 9900 جنيه.
- إجمالي سعر الوحدة: 1،070،000 جنيه.
- جدية الحجز: 100،000 جنيه.
- الدفعة الأولى (20% + مصاريف إدارية ومجلس أمناء): 130،000 جنيه.
- الدفعة الثانية (10% عند الاستلام): 107،000 جنيه.
نظام سداد الأقساط
المبلغ المتبقي من ثمن الوحدة بعد دفع مقدم الحجز والدفعات السابقة يبلغ 749،271 جنيه، ويأتي نظام السداد وفقًا للاختيار من بين عدة خيارات:
تقسيط على 7 سنوات:
- القسط الربع سنوي (كل 3 أشهر): 26،700 جنيه.
تقسيط على 5 سنوات:
- القسط الربع سنوي (كل 3 أشهر): 37،400 جنيه.
تقسيط على 3 سنوات:
- القسط الربع سنوي (كل 3 أشهر): 62،400 جنيه.
ملاحظات إضافية
- يمكن الاطلاع على كراسة شروط حجز شقق روضة العبور 2024 لمعرفة المزيد من التفاصيل من خلال الموقع الرسمي لوزارة الإسكان.
- يتضمن نظام السداد خيارات متعددة تناسب مختلف الشرائح، مما يتيح للراغبين في الحجز اختيار الأنسب وفقًا لإمكانياتهم المالية.