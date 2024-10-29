نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل نظام سداد أقساط شقق روضة العبور 2024 في مدينة العبور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الإسكان والمرافق تفاصيل نظام سداد أقساط شقق روضة العبور 2024 في مدينة العبور، والتي طرحتها الوزارة ضمن كراسة الشروط.

إليكم تفاصيل الأسعار ونظام السداد:

أسعار شقق روضة العبور

سعر المتر: 9900 جنيه.

إجمالي سعر الوحدة: 1،070،000 جنيه.

جدية الحجز: 100،000 جنيه.

الدفعة الأولى (20% + مصاريف إدارية ومجلس أمناء): 130،000 جنيه.

الدفعة الثانية (10% عند الاستلام): 107،000 جنيه.

نظام سداد الأقساط

المبلغ المتبقي من ثمن الوحدة بعد دفع مقدم الحجز والدفعات السابقة يبلغ 749،271 جنيه، ويأتي نظام السداد وفقًا للاختيار من بين عدة خيارات:

تقسيط على 7 سنوات:

القسط الربع سنوي (كل 3 أشهر): 26،700 جنيه.

تقسيط على 5 سنوات:

القسط الربع سنوي (كل 3 أشهر): 37،400 جنيه.

تقسيط على 3 سنوات:

القسط الربع سنوي (كل 3 أشهر): 62،400 جنيه.

ملاحظات إضافية