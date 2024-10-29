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تفاصيل نظام سداد أقساط شقق روضة العبور 2024 في مدينة العبور

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الإسكان والمرافق تفاصيل نظام سداد أقساط شقق روضة العبور 2024 في مدينة العبور، والتي طرحتها الوزارة ضمن كراسة الشروط. 

إليكم تفاصيل الأسعار ونظام السداد:

أسعار شقق روضة العبور

  • سعر المتر: 9900 جنيه.
  • إجمالي سعر الوحدة: 1،070،000 جنيه.
  • جدية الحجز: 100،000 جنيه.
  • الدفعة الأولى (20% + مصاريف إدارية ومجلس أمناء): 130،000 جنيه.
  • الدفعة الثانية (10% عند الاستلام): 107،000 جنيه.

نظام سداد الأقساط

المبلغ المتبقي من ثمن الوحدة بعد دفع مقدم الحجز والدفعات السابقة يبلغ 749،271 جنيه، ويأتي نظام السداد وفقًا للاختيار من بين عدة خيارات:

تقسيط على 7 سنوات:

  • القسط الربع سنوي (كل 3 أشهر): 26،700 جنيه.

تقسيط على 5 سنوات:

  • القسط الربع سنوي (كل 3 أشهر): 37،400 جنيه.

تقسيط على 3 سنوات:

  • القسط الربع سنوي (كل 3 أشهر): 62،400 جنيه.

ملاحظات إضافية

  • يمكن الاطلاع على كراسة شروط حجز شقق روضة العبور 2024 لمعرفة المزيد من التفاصيل من خلال الموقع الرسمي لوزارة الإسكان.
  • يتضمن نظام السداد خيارات متعددة تناسب مختلف الشرائح، مما يتيح للراغبين في الحجز اختيار الأنسب وفقًا لإمكانياتهم المالية.
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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