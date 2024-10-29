العالم اليوم - فيديو.. سرقة راجمة صواريخ لحزب الله من مخزن للجيش الإسرائيلي

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 07:23 صباحاً - أعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال شخصين سرقا راجمة صواريخ لجماعة حزب الله، صادرها الجيش في وقت سابق خلال هجومه على جنوب لبنان.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، "تم إيقاف الشخصين بالقرب من مفرق غولاني، يحملان قاذفة الصواريخ على ظهر شاحنة". وقالت الشرطة إنهم سيمثلون أمام محكمة طبريا الثلاثاء. وكثفت إسرائيل منذ الشهر الماضي ضرباتها الجوية على مناطق تعتبر معاقل لحزب الله قرب بيروت وفي جنوب البلاد وشرقها، وبدأت هجوما بريا "محدودا" في جنوب لبنان بعد تبادل للقصف على مدى سنة مع حزب الله عبر الحدود.

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