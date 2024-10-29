أروى جودة عن مهرجان الجونة: "كل سنة أحلى من التانية"

أحمد جودة - القاهرة - أروى جودة تشيد بمهرجان الجونة

على هامش فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي أشادت الفنانة أروى جودة بفعاليات مهرجان الجونة في هذه الدورة.



أروى جودة: مهرجان الجونة كل سنة أحلى من التانية



وقالت الفنانة أروى جودة في تصريحات صحفية إن مهرجان الجونة كل سنة يكون أجمل مشيرةً إلى إن التنظيم رائع وراقى، حيث قالت: "مبسوطة أن إحنا مهتمين بالسينما وكله شيك وأحلى من بعض والأيام كلها في مهرجان الجونة حلوة وندوات وفعاليات".

الفنانة أروى جودة من فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي

مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة



تشهد الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي العديد من الفعاليات المميزة والغير مسبوقة في الدورات الماضية، حيث يشارك في المهرجان عددا من النجوم والمشاهير العالميين والمصريين، مثل الفنانة الهندية نانديتا داس التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، والمخرجة اللبنانية إليان الراهب التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية الطويلة، والممثلة المصرية منة شلبي.



الأفلام المشاركة في مهرجان الجونة السينمائي

والجدير بالذكر أن مهرجان الجونة السينمائي يضم 55 فيلمًا روائيًا طويلًا ووثائقيًا مشاركًا في المهرجان، و16 فيلمًا قصيرًا، من 40 دولة حول العالم، ومن بين هذه الأفلام، ستشهد 6 أفلام عرضها العالمي الأول، فيما تُقدم 12 تجربة سينمائية لمخرجين جدد، ولتمكين المرأة في صناعة السينما، تصل نسبة الأفلام التي صنعتها مُخرجات إلى 44%.