القاهرة - محمد ابراهيم - الليلة..أحمد جمال يحيي حفلا غنائيا بجامعة جنوب الوادي

يقوم المطرب أحمد جمال بإحياء حفلا غنائيا جديدا في جامعة جنوب الوادي، إحتفالًا بذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة وتقوم أسرة طلاب من أجل مصر بتنظيم هذه الإحتفالية.

أحمد جمال

أحمد جمال أحيا مؤخرا حفل ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بإسكندرية

وفي سياق متصل قام الفنان أحمد جمال بإحياء حفلا غنائيا مميزا، وجاء ذلك ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، وقدم باقة متنوعة من أحدث أغانيه التي تنوعت ما بين القديم والحديث، والتي تفاعل معها الجمهور وأحبها.

أحمد جمال

أحدث أعمال الفنان أحمد جمال الغنائية

والجدير بالذكر أن آخر الأعمال الغنائية للفنان أحمد جمال هى أغنية بعنوان "اليوم بقى بتاعنا" والتي طرحها مؤخرا عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"

والأغنية من كلمات محمود كلازا، وألحان شادي حسن، وتوزيع محمد شفيق.

كلمات أغنية اليوم بقى بتاعنا

وجائت كلمات الأغنية كالتالي:

دة اليوم بقى بتاعنا قسم وسمعنا

غيرنا مايلزمناش واللي لينا مجاش فاتوا دلعنا

ماتفكلنا التكشيرة وتبطل دم تقيل

عامل بالونة كبيرة وبتنفخ فيها كتير

اعتبر الحزن ماجاش فكك ماتحبكهاش

ماتقولنا نكتة جديدة حتى مانسمعهاش

على ايه تفكر ماتكبر وتقضي اليوم الغاز

فرفش بقى يالا وهزر فرحك مابيستناش

حوش زعلك بعدين عيشلك في يومين

اليوم مخصوص معمولك متفصل للحلوين.