تعرف على موعد طرح فيلم "الهوى سلطان" في مصر والوطن العربى

القاهرة - محمد ابراهيم -

كشف الفنان أحمد داوود عن موعد طرح فيلمه الهوى سلطان بدور العرض السينمائية في مصر وجميع الدول العربية.

وكتب داوود عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "في كل لحظة، الحب والصداقة بيكتبوا قصة جديدة.. هتعرفوها في فيلم الهوى سلطان بجميع دور العرض يوم 6 نوفمبر في مصر ويوم 14 نوفمبر في جميع الدول العربية".



تعليقات الجمهور على منشور أحمد داود

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على اعجاب الجمهور في الوطن العربي، وكانت من بين ابرز التعليقات الف مبروك بالتوفيق للجميع،أن شاء الله هتكسر الدنيا،وغيرها من التعليقات.



أبطال فيلم الهوى سلطان

ضم فيلم "الهوى سلطان"، عدد من الفنانين منهم: منة شلبي، وأحمد داود، وأحمد خالد صالح، وسوسن بدر، وجيهان الشماشرجي، وهو من تأليف وإخراج هبة يسري.

وتدور أحداث فيلم "الهوى سلطان"، في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات بين الأصدقاء، وكيف أنها تتحول بسبب الهوي، من خلال إلقاء الضوء على علاقة الصداقة التي تجمع بين أحمد داود ومنة شلبي خلال أحداث العمل.

أحدث أعمال أحمد داود

ويواصل أحمد داود خلال هذه الفترة تصوير مسلسله كل سنة مرة، والمقرر عرضه على إحدى المنصات، ويجسد خلاله شخصية ممثل في فرقة مسرحية.

آخر أعمال أحمد داود



والجدير بالذكر ان آخر أعمال أحمد داود فيلم يوم 13، حيث تصدر العمل التريند، وهو أول تجربة رعب 3D في مصر والشرق الأوسط، وتدور أحداثه حول شخصية عز الدين التي يجسدها أحمد داود، والذي عاش لسنوات خارج مصر، ثم يقرر العودة للبحث عن أهله، قبل أن يفاجأ بأن قصره مسكون، ويحاول حل العديد من الألغاز الغامضة.