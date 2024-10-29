29 ديسمبر.. نجوي كرم تحيي حفلا غنائيا في دبي

القاهرة - محمد ابراهيم - تسعد النجمة نجوى كرم، لإحياء حفلا غنائيا، ومن المقرر إقامتها في مسرح أوبرا دبى، يوم 29 ديسمبر المقبل، وذلك عقب انتهاء برنامج "عرب جوت تالينت" الذي تُشارك فيه كعضو بلجنة تحكيم البرنامج.

ومن المقرر أن تقدم نجوي كرم مجموعة من أغانيها المميزة التي يتفاعل معها الجمهور الجديدة والقديمة ومنها: “ملعون أبو العشق، معذور قلبي، عم بمزح معك، مافي نوم، الحلم الأبيض، عاشقة، حبيبي مين”.

وقد تم الإعلان عن حفل نجوى كرم من خلال "بوستر" مميز، نُشر عبر حساب الشركة المنظمة للحفل على منصات التواصل الاجتماعي، وجاء فيه: "شمس الأغنية اللبنانية والعربية نجوى كرم تشرق على مسرح دبي أوبرا في لقاء استثنائي مع جمهورها يوم 29 ديسمبر، كونوا على الموعد لليلة من الفرح، الإبداع، والموسيقى الخالدة".

برنامج Arabs Got Talent

من جهة أخرى، أطلت نجوى كرم في الموسم السابع من برنامج Arabs Got Talent عبر قنوات MBC بإطلالة مبهرة، وأظهرت تألقها مجددًا كعضو في لجنة التحكيم لهذا الموسم، التي تضم أيضًا ناصر القصبي وباسم يوسف.