محمد محمود عبدالعزيز: حضرت أصعب مشهدين لوالدى فى "رأفت الهجان" وانتجت ليه "جبل الحلال"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان محمد محمود عبد العزيز عن بداية في الوسط الفني وكيف إتجة للتمثيل، وذلك خلال إستضافتة في برنامج “صاحبة السعادة” التي تقدمة الإعلامية إسعاد يونس، عبر شاشة DMC.

قال محمد محمود عبدالعزيز: كنت محتار أمثل فى إنتاجى ولا لا، ولما حصل شاركت فى مسلسل "جبل الحلال"، وكنت قبلها برشح أسماء بديلة، وديما طموحى كبير وطماع فى النجاح، ومبعرفش أرشح نفسى للأدوار".

وتابع: "أن ريمون مقار منتج المسلسل رشحنى لدور "محمود شرشر" فى مسلسل "برغم القانون" وكنت جاد بشكل كبير والناس ضحكت من الجدية اللى كنت فيها".

واستكمل حديثه قائلا: حضرت مشهدين لوالدى فى مسلسل "رأفت الهجان" وانا طفل وكانا أصعب من بعض وهما مشهد التنحى ومشهد النكسة، وأنتجت لأبويا مسلسل "جبل الحلال" و"باب الخلق".

أحداث مسلسل برغم القانون

تدور أحداثه حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف إختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10 سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفي "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تكتشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم، وذلك في إطار درامي تشويقي حيث لاقى إعجاب الجمهور وتفاعل معه بشدة متأثرًا بالأحداث والعمل.

أبطال مسلسل برغم القانون

مسلسل “برغم القانون” بطولة مجموعة من النجوم منهم إيمان العاصي وهاني عادل ومحمد القس ومحمد محمود عبدالعزيز ورحاب الجمل وإيهاب فهمي ووليد فواز وفرح يوسف، وتأليف نجلاء الحديني وإخراج شادي عبد السلام.