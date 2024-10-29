نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل عرضه.. تعرف على تفاصيل فيلم "الحريفة 2" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ينتظر عدد كبير من جمهور السينما المصرية عرض أحدث الأعمال السينمائية، والتي تحمل اسم الحريفة ٢، بطولة الفنانين الشباب نور النبوى ونور إيهاب وأحمد غزي، كزبرة، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، حيث من المقرر أن ينتهى تصوير الفيلم ليدخل بعدها غرف المونتاج والمسكاج ليصبح جاهزًا للعرض في السينمات الفترة المقبلة.

وفي سياق منفصل، كشفت الشركة المنتجة، عن البرومو التشويقي الأول للجزء الجديد على حساباتها الرسمية بمنصات السوشيال ميديا المختلفة، بعد النجاح الذي حققه الجزء الأول من الفيلم الذي قام ببطولته كل من نور النبوي وكزبرة ومن تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد.

أحداث الجزء الثاني من الحريفة ٢



ويدور الجزء الثاني حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، يتفقون على استكمال الحلم سويًا، ويظهر في الإعلان التشويقي دخول الحريفة للجامعة لأول مرة وعودتهم للعب كرة القدم، مع وجود "حريفة جدد" داخل الفريق سواء من العنصر النسائي أو الرجالي.