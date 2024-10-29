شكرا لاهتمامك لمعرفة “ثبتها الان” تردد قناة أبو ظبى الرياضية على النايل سات والعرب سات ومميزات القناة والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

يتداول البحث عن تردد قناة أبو ظبي الرياضية على الأقمار الصناعية المختلفة، بعد أن اعلن بأنه ستقوم القناة بنقل مباريات بطولة كأس السوبر المصرى، لكى يتمكنوا من تثبيت القناة على جهاز الاستقبال الخاص بهم، فا عليكم متابعة السطور الاتية في موقعنا الأخبارى اقرا نيوز لمعرفة بيانات تردد القناة.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية

البحث عن تردد قناة أبو ظبي الرياضية على الأقمار الصناعية المختلفة من أكثر الترددات بحثا من قبل الكثير من مشجعين ومتابعين أبرز البطولات الرياضية، لكى يتمكنوا من تثبتيها على أجهزة الاستقبال الخاصة بهم، فا سنعرض اليكم تردد القناة على القمر الصناعى النايل سات فى السطور الاتية:

قم أولا بضبط التردد على: 11411.

اضبط معدل الترميز على: 30000.

اضبط الاستقطاب على: أفقي.

اضبط معامل تصحيح الخطأ على: 5/6.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية على العرب سات

واذا كنت تريد ضبط تردد قناة أبو ظبى الرياضية من خلال القمر الصناعى العرب سات، عليك اتباع البيانات الاتية:

التردد: 11804.

نوع الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾ .

معدل الترميز: 27500.

خطوات تثبيت قناة أبو ظبى الرياضية على التلفاز

وعليكم اتباع بعض الخطوات البسيطة بعد ادخال بيانات ترددات القناة على الأقمار الصناعية المختلفة، لكى تتمكنوا من تثبيت قناة أبو ظبى الرياضة على جهاز الاستقبال الخاص بكم، وجاءت هذه الخطوات على النحو التالى:

يجب التوجه أولا الى قائمة “الإعدادات” في جهاز الاستقبال الخاص بك.

ثم عليك القيام باختيار خيار “البحث اليدوي” أو “تركيب القنوات”.

ثم عليك ادخال بيانات التردد الجديد للقناة.

ثم عليك القيام بالضغط على زر “بحث” ليبدأ الجهاز في البحث عن قناة ابو ظبى الرياضية وعليك بعد ذلك إضافة القناة إلى قائمة القنوات الخاصة بك.

مميزات قناة أبوظبي الرياضية

وأعلن بامتلاك قناة أبو ظبى الرياضية العديد من المميزات التى تقوم بجذب العديد من المشاهدين اليها، فا جاءت هذه المميزات على النحو التالى: