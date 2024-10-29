نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد محمود عبد العزيز: أخذت إرتداء الخاتم والعباية وحمل السبحة في "برغم القانون "من أبويا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل الفنان محمود عبد العزيز ضيفا في برنامج “صاحبة السعادة” التي تقدمة الإعلامية إسعاد يونس، عبر شاشة DMC.

وأفاد محمد محمود عبدالعزيز خلال لقائة في البرنامج، إنه عندما يتم طلبه لبدور فى عمل فنى يذهب لموقع العمل قبل التصوير وبفصل التمثيل عن الإنتاج، أما عن أول حلقة فى شخصية "محمود شرشر" بمسلسل "برغم القانون" قلت انا خريج ثالثة هندسة، وكبرت شنبى.

واستكمل محمد محمود عبد العزيز حديثة قائلا: أن ارتداء الخاتم والعباية وحمل السبحة فى المسلسل أخدتها عن أبويا الحقيقى.

أحداث مسلسل برغم القانون

تدور أحداثه حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف إختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10 سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفي "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تكتشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم، وذلك في إطار درامي تشويقي حيث لاقى إعجاب الجمهور وتفاعل معه بشدة متأثرًا بالأحداث والعمل.

أبطال مسلسل برغم القانون

مسلسل “برغم القانون” بطولة مجموعة من النجوم منهم إيمان العاصي وهاني عادل ومحمد القس ومحمد محمود عبدالعزيز ورحاب الجمل وإيهاب فهمي ووليد فواز وفرح يوسف، وتأليف نجلاء الحديني وإخراج شادي عبد السلام.