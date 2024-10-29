الرياضة

رضا عبد العال ينتقد الأهلي بسبب محمود كهربا

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أحمد جودة - القاهرة - أكد رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية السابق، أن محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أخطأ بسبب ما بدر منه عقب مباراة سيراميكا كليوباترا في السوبر المصري بدولة الإمارات.

ويتواجد محمود كهربا بقائمة مباراة الاهلي لمواجهة فريق العين الإماراتي، والتي ستقام اليوم على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال.

وقال رضا عبدالعال خلال تصريحات تلفزيونية: " ترحيل كهربا إلى مصر يعني أنه ارتكب خطأ جسيم يستحق عليه الاستبعاد من بعثة الأهلي في الإمارات وفكرة تخفيف العقوبة ضحك على الدقون".

وأضاف: "كهربا كان في قمة مستواه الفني مع فريق الأهلي ورغم ذلك كولر المدير الفني للفريق وضعه على مقاعد البدلاء بعد فترة تألق كبيرة مع الفريق".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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