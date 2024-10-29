نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملعومات لا تعرفها عن التركي خليل أوموت حكم مباراة الأهلي والعين الإماراتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، طاقم تحكيم مباراة الأهلي والعين الإماراتي، والمقرر لها اليوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات بطولة العالم كأس الإنتركونتيننتال، بقيادة الحكم التركي خليل أوموت.

ويدير مباراة الأهلي تحكيميا الحكم الدولي التركي خليل أوموت ميلر،ويعاونه إبراهيم تشاغلار أويارجان ومراد طوجبيرك كوربا، وزورباي كوجوك كحكم رابع.

بينما يتواجد على تقنية الفيديو ألياندرو دي باولو ويعاونه ماركو دي بيلو.

من هو التركي خليل أوموت حكم مباراة الأهلي والعين؟

قاد خليل أوموت عدة مباريات هامة منها مباراة ريال مدريد وشتوتجارت في دوري أبطال أوروبا، وكذلك بعض المباريات في الدوري الأوروبي ودوري المؤتمرات، وكذلك بطولة يورو 2024 الأخيرة، ثم كأس العالم للشباب، كما أنه مرشحًا للتحكيم في مونديال 2026.

تسبب الحكم خليل أوموت في أزمة كبرى داخل الدوري التركي الموسم الماضي، بعدما تسبب في إيقاف النشاط الكروي مؤقتًا في تركيا، بعد الاعتداء عليه من أحد رؤساء الأندية هناك.

وتسببت تلك الواقعة في قرار الاتحاد التركي لكرة القدم بتجميد النشاط بشكل مؤقت، ثم إدانة الرئيس رجب طيب أردوغان تلك الواقعة، وكذلك اعتقال فاروق كوكا رئيس نادي أنقرة جوجو، عقب تعديه على أوموت، وتقديم استقالته من منصبه في رئاسة أنقرة جوجو.

قائمة الأهلي لمواجهة العين الإماراتي في كأس الإنتركونتيننتال

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة العين الإماراتي، ضمن منافسات ربع نهائي كأس الإنتركونتيننتال.

ويسعى كولر لاستغلال الحالة المعنوية المرتفعة لدى اللاعبين، بعد الفوز يكأس السوبر المصري على حساب الزمالك، في تخطي عقبة العين الإماراتي، وبلوغ الدور التالي في مسابقة كأس الإنتركونتيننتال.

وضمت القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: يحيي عطية الله، وكريم الدبيس، وأشرف داري، ياسر إبراهيم، ورامي ربيعة، وأكرم توفيق، وعمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط الدفاعي: كريم وليد نيدفيد، وأحمد نبيل كوكا، وطاهر محمد طاهر، ومروان عطية، وعمرو السولية، وإمام عاشور، وعمر الساعي.

خط الوسط الهجومي: محمد مجدي أفشة، رضا سليم، وحسين الشحات.

خط الهجوم: بيرسي تاو، وسام أبو علي، ومحمد عبد المنعم كهربا.