نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي السابق: كنت أتمنى استمرار معلول مع الأهلي ومباراة العين صعبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد شريف عبد المنعم نجم فريق الأهلي السابق أن التونسي الدولي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قيمة فنية كبيرة داخل القلعة الحمراء.

وقال شريف عبد المنعم نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" علي معلول قيمة فنية كبيرة داخل القلعة الحمراء ولا يمكن لأحد إنكار حجم البطولات التي حققها مع فريق الأهلي في السنوات الماضية ".

وتابع: "كنت أتمني أن يستمر علي معلول مع الأهلي في المواسم المقبلة لأنه قيمة فنية رائعة داخل القلعة الحمراء ".

وقال شريف عبد المنعم نجم فريق الأهلي السابق عن مباراة الأهلي والعين الإماراتي:"من وجهة نظري أن مباراة العين الإماراتي صعبة على الأهلي رغم تراجع نتائج الفريق بالدوري الإماراتي في الفترة الأخيرة ".

واختتم:" أتمنى فوز فريق الأهلي في مباراة الغد وتحقيق بطولة قارية جديدة تحسب لهؤلاء اللاعبين في القلعة الحمراء ".

ويشارك فريق الأهلي في بطولة كأس الإنتركونتيننتالويلعب الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا، في حين يتواجد العين في المسابقة بصفقته بطل دوري أبطال آسيا، إلى جانب أنه تجاوز نظيره أوكلاند سيتي في الدور الأول.

ويشارك في بطولة كأس إنتركونتيننتال، أندية الأهلي (بطل دوري أبطال إفريقيا)، ريال مدريد الإسباني (بطل دوري أبطال أوروبا)، باتشوكا المكسيكي (بطل دوري أبطال الكونكاكاف)، العين الإماراتي (بطل دوري أبطال آسيا)، أوكلاند سيتي (بطل دوري أبطال أوقيانوسيا).

كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة العين الإماراتي في كأس الإنتركونتيننتال

وفي نفس السياق، أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة نظيره العين الإماراتي، المقرر لها الثامنة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس الإنتركونتيننتال.

وضمت القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: يحيي عطية الله، وكريم الدبيس، وأشرف داري، ياسر إبراهيم، ورامي ربيعة، وأكرم توفيق، وعمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط الدفاعي: كريم وليد نيدفيد، وأحمد نبيل كوكا، وطاهر محمد طاهر، ومروان عطية، وعمرو السولية، وإمام عاشور، وعمر الساعي.

خط الوسط الهجومي: محمد مجدي أفشة، رضا سليم، وحسين الشحات.

خط الهجوم: بيرسي تاو، وسام أبو علي، ومحمد عبد المنعم كهربا.