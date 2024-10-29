العالم اليوم - زيلينسكي: 12 ألف جندي كوري شمالي سيكونون في روسيا قريبا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 04:31 صباحاً - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإثنين إن نحو 12 ألف جندي كوري شمالي سيكونون موجودين "قريبا" في روسيا لتلقّي تدريب، متوقعا رؤيتهم في مرحلة لاحقة في ساحة المعركة في أوكرانيا.

وأضاف زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي في أيسلندا "يوجد بالفعل 3000 جندي كوري شمالي على الأراضي الروسية. ووفقا لأجهزة استخباراتنا، سيبلغ عددهم قريبا 12 ألفا"، منددا مرة جديدة بـ"تصعيد" النزاع.

وحذّر من أن روسيا "ستستخدمهم على أراضينا".

من جانبها، أكدت وزارة الدفاع الأميركية الإثنين أن كوريا الشمالية أرسلت نحو 10 آلاف جندي لتلقّي تدريب في روسيا، في حين تخوّف حلف شمال الأطلسي وبروكسل من تصعيد خطير.

ووفقا للرئيس الأوكراني، فإنه سبق لكوريا الشمالية أن زوّدت روسيا بـ"ملايين قذائف المدفعية والصواريخ" في إطار النزاع في أوكرانيا.

وردا على سؤال حول المخاطر المُحدقة بأوكرانيا في حال فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، قال زيلينسكي إنه "لم

يسمع" المرشح الجمهوري يقول إنه لن يدعم بلاده"، مضيفا أن "عدم دعم أوكرانيا سيكون انتصارا كبيرا لبوتين وخسارة كبيرة للغرب وللوحدة والديمقراطية والحرية".

والتقى زيلينسكي رؤساء حكومات كل من أيسلندا والدنمارك والنرويج وفنلندا والسويد الذين وعدوا بمواصلة دعم أوكرانيا.

وانتهز رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون الفرصة للإعلان عن تقديم مساعدات جديدة بقيمة 63 مليون يورو لأوكرانيا، بما في ذلك 20 مليون يورو لدعم صناعتها الدفاعية.