نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإسباني (11)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 05:02 صباحاً - خاص- دوت الخليج
أسدل الستار على منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني بكرة القدم، وفي أبرزها خسر ريال مدريد على ملعبه أمام برشلونة 0-4.
نتائج الجولة (11)
ريال مدريد × برشلونة 0-4
إسبانيول × إشبيلية 0-2
بلد الوليد × فياريال 1-2
ريال سوسيداد × أوساسونا 0-2
رايو فاليكانو × ديبورتيفو ألافيس 1-0
لاس بالماس × جيرونا 1-0
ليجانيس × سيلتافيغو 3-0
ريال بيتيس × أتلتيكو مدريد 1-0
خيتافي × فالنسيا 1-1
ريال مايوركا × أتلتيك بلباو 0-0
ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (11)
1- برشلونة: 30 نقطة
2- ريال مدريد: 24 نقطة
3- فياريال: 21 نقطة
4- أتلتيكو مدريد 20 نقطة
5- أتلتيك بلباز: 18 نقطة
6- ريال بيتيس: 18 نقطة
7- ريال مايوركا: 18 نقطة
8- أوساسونا: 18 نقطة