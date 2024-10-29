الدوري الإسباني (11)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 05:02 صباحاً - خاص- دوت الخليج

أسدل الستار على منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني بكرة القدم، وفي أبرزها خسر ريال مدريد على ملعبه أمام برشلونة 0-4.

نتائج الجولة (11)

ريال مدريد × برشلونة 0-4

إسبانيول × إشبيلية 0-2

بلد الوليد × فياريال 1-2

ريال سوسيداد × أوساسونا 0-2

رايو فاليكانو × ديبورتيفو ألافيس 1-0

لاس بالماس × جيرونا 1-0

ليجانيس × سيلتافيغو 3-0

ريال بيتيس × أتلتيكو مدريد 1-0

خيتافي × فالنسيا 1-1

ريال مايوركا × أتلتيك بلباو 0-0

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (11)

1- برشلونة: 30 نقطة

2- ريال مدريد: 24 نقطة

3- فياريال: 21 نقطة

4- أتلتيكو مدريد 20 نقطة

5- أتلتيك بلباز: 18 نقطة

6- ريال بيتيس: 18 نقطة

7- ريال مايوركا: 18 نقطة

8- أوساسونا: 18 نقطة