القوة الضاربة تقود تشكيل الأهلي أمام العين الإماراتي في كأس الإنتركونتيننتال

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية التاسعة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وينتظر الفائز من المباراة المرتقبة مواجهة الفائز من ديربي الأمريكيتين الشمالية والجنوبية ومن ثم مواجهة ريال مدريد في المرحلة النهائية.

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محمد يوسف

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