الرياضة

القوة الضاربة تقود تشكيل الأهلي أمام العين الإماراتي في كأس الإنتركونتيننتال

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أحمد جودة - القاهرة - يواصل الأهلي استعداداته لخوض اللقاء المنتظر أمام العين الإماراتي وذلك ضمن منافسات بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وتفوق العين بطل دوري أبطال اسيا على حساب فريق أوكلاند سيتي بسداسية مقابل هدفين ليتأهل لمواجهة الأهلي المصري والذي توج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وينتظر الفائز من المباراة المرتقبة مواجهة الفائز من ديربي الأمريكيتين الشمالية والجنوبية ومن ثم مواجهة ريال مدريد في المرحلة النهائية.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة العين الإماراتي

  • في حراسة المرمى: محمد الشناوي
  • في خط الدفاع: عمر كمال عبدالواحد، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ويحيي عطية الله
  • في خط الوسط: مروان عطية، عمرو السولية، إمام عاشور
  • في خط الهجوم: حسين الشحات، ووسام أبوعلي، ورضا سليم

موعد أمام العين الإماراتي في كأس الإنتركونتيننتال

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية التاسعة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ويستقبل استاد القاهرة الدولي المباراة المرتقبة بين الفريقين.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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