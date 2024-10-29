نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القوة الضاربة تقود تشكيل الأهلي أمام العين الإماراتي في كأس الإنتركونتيننتال في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يواصل الأهلي استعداداته لخوض اللقاء المنتظر أمام العين الإماراتي وذلك ضمن منافسات بطولة كأس الإنتركونتيننتال.
وتفوق العين بطل دوري أبطال اسيا على حساب فريق أوكلاند سيتي بسداسية مقابل هدفين ليتأهل لمواجهة الأهلي المصري والذي توج بلقب دوري أبطال إفريقيا.
وينتظر الفائز من المباراة المرتقبة مواجهة الفائز من ديربي الأمريكيتين الشمالية والجنوبية ومن ثم مواجهة ريال مدريد في المرحلة النهائية.
تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة العين الإماراتي
- في حراسة المرمى: محمد الشناوي
- في خط الدفاع: عمر كمال عبدالواحد، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ويحيي عطية الله
- في خط الوسط: مروان عطية، عمرو السولية، إمام عاشور
- في خط الهجوم: حسين الشحات، ووسام أبوعلي، ورضا سليم
موعد مباراة الأهلي أمام العين الإماراتي في كأس الإنتركونتيننتال
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية التاسعة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
ويستقبل استاد القاهرة الدولي المباراة المرتقبة بين الفريقين.