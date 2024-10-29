نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي والعين الإماراتي في كأس الإنتركونتيننتال والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة اللقدم بالنادي الأهلي لمواجهة حاسمة أمام نظيره العين الإماراتي ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

يتميز الأهلي بأفضليته على أرضه وبين جماهيره، إلى جانب خبرة لاعبيه وروحهم المعنوية العالية بعد فوزهم بكأس السوبر المصري لعام 2024 على حساب غريمه الزمالك بركلات الترجيح.

من جهة أخرى، يعتمد الأرجنتيني هيرنان كريسبو، مدرب فريق العين الإماراتي، على الثنائي الهجومي سفيان رحيمي من المغرب ولابا كودجا من توغو لتحقيق الفعالية الهجومية.

موعد مباراة الأهلي والعين الإماراتي

ستقام المباراة يوم الثلاثاء، 27 أكتوبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وهو نفس التوقيت في قطر، بينما ستكون الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

يستضيف ملعب "القاهرة الدولي" هذه المواجهة في إطار المرحلة الثانية من كأس العالم للأندية 2024.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والعين الإماراتي

تتيح شبكة قنوات أون تايم سبورتس المصرية، قناة ON TIME SPORTS 1، نقل المباراة مباشرة للجماهير، بالإضافة إلى شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية المفتوحة، قناة AD SPORTS 1 HD، وشبكة قنوات إم بي سي مصر، وتحديدًا قناة mbc masr 2، لمتابعة البث المباشر لمباراة الأهلي والعين في كأس العالم للأندية 2024.