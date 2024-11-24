نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيمون تنعي الملحن محمد رحيم.. "البقاء لله، الله يرحمه" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الفنانة سيمون عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" خبرًا محزنًا بوفاة الملحن محمد رحيم، وكتبت قائلة: "البقاء لله الملحن محمد رحيم، الله يرحمه"، مرفقة منشورها بصورة له، لتشارك جمهورها في لحظة حزينة من حياتها.

وظهر من خلال تعليقها الحزن العميق الذي يعتصر قلبها، حيث كان محمد رحيم أحد الشخصيات الفنية التي تركت بصمة كبيرة في مجال الألحان والموسيقى، وقد ساهم في العديد من الأعمال التي اشتهرت بها الساحة الفنية المصرية والعربية.

وكان الراحل قد تعاون مع العديد من الفنانين البارزين في العالم العربي، وحقق نجاحات لاقت إعجاب الجمهور والنقاد على حد سواء. رحل محمد رحيم تاركًا خلفه إرثًا موسيقيًا كبيرًا وأعمالًا لا تُنسى، سيظل الجميع يتذكرها بكل تقدير واحترام.

آخر أعمال سيمون

والجدير بالذكر أن آخر أعمال سيمون مسلسل صيد العقارب، والذي حاز علي اعجاب الجمهور في الوطن العربي.