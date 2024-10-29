نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشرطة الأمريكية تتعرف على مركبة مشتبه بها في حوادث حرق صناديق الاقتراع في أوريجون وواشنطن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الشرطة الأمريكية أنها تمكنت من التعرف على مركبة مشتبه بها تتعلق بحوادث إضرام النيران في صناديق اقتراع في ولايتي أوريجون وواشنطن.

ووقعت هذه الحوادث يوم الإثنين الماضي، حيث تم إشعال قنابل حارقة أدت إلى إتلاف صناديق اقتراع تحتوي على مئات من بطاقات التصويت.

تفاصيل الحوادث

أشارت الشرطة إلى أن الحريق الأول وقع في صندوق اقتراع بمدينة بورتلاند بولاية أوريجون، حيث أدى إلى إتلاف ثلاث بطاقات اقتراع. في حين اندلع حريق آخر في مدينة فانكوفر القريبة بولاية واشنطن، مما تسبب في تلف مئات من بطاقات الاقتراع.

وأكدت السلطات أن القنابل الحارقة كانت مثبتة على الجزء الخارجي من الصناديق المستهدفة.

تحقيقات الشرطة

خلال مؤتمر صحفي عقد في بورتلاند، أوضح المتحدث باسم شرطة بورتلاند، مايك بينر، أن فرق الأمن تمكنت من جمع مواد كافية من موقع الحادثين، مما أظهر وجود صلة بين الحريقين الأخيرين وحادثة مماثلة وقعت في 8 أكتوبر في مدينة فانكوفر، حيث تم وضع قنبلة حارقة على صندوق اقتراع هناك.

وأضاف بينر أن صور كاميرات المراقبة أظهرت سيارة فولفو تتوقف عند صندوق الاقتراع في بورتلاند قبل أن يتم اكتشاف الحريق، مما ساعد الشرطة في تحديد المركبة المشتبه بها.

التداعيات

تعمل السلطات الآن على تعقب السيارة المشتبه بها واستكمال التحقيقات لتحديد هوية الأشخاص المسؤولين عن هذه الهجمات، التي تعتبر تهديدًا لسلامة العملية الانتخابية في الولايتين.