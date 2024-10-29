البقدونس للحامل.. هل هو صحي؟

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 06:56 صباحاً - متابعة – سماح اسماعيل

يمتلك البقدونس العديد من الفوائد الصحية الهامة للجسم، ولكن السؤال الذي يتكرر دوماً، هل هو أمن للحامل، وبالطبع يعتبر آمن ولكن بشرط تناوله باعتدال، دون زيادة في الكمية.

وسنذكر في هذا المقال بعض من فوائد البقدونس للحامل عند تناوله بكميات معتدلة:

1- يعد البقدونس مصدر غني بحمض الفوليك الضروري لنمو الجهاز العصبي لدى الجنين.

2- يحتوي البقدونس على مضادات الأكسدة التي تعزز جهاز المناعة أثناء الحمل.

3- يحتوي البقدونس على البوتاسيوم والمغنيسيوم واللذان يساعدان على تقليل التورم أثناء الحمل.

4- يعد البقدونس مصدر غني بفيتامين ك والكالسيوم، مما يلعب دورًا هامًا في صحة العظام أثناء الحمل.

5- يساعد على الهضم والتخلص من الغازات والانتفاخ.

6- يمتلك خصائص مضادة للالتهاب، مما يؤدي إلى التقليل من التورم وألم المفاصل في الحمل.