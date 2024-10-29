نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والعين الإماراتي في كأس الإنتركونتيننتال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب عشاق النادي الأهلي المواجهة المرتقبة غدًا الثلاثاء، حيث يستضيف الأهلي فريق العين الإماراتي ضمن بطولة كأس إنتركونتيننتال للأندية، ويسعى الفريق الأحمر إلى حسم المباراة لصالحه والتأهل لملاقاة الفائز من مباراة بطل أمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية في نصف النهائي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والعين الإماراتي

تتيح شبكة قنوات أون تايم سبورتس المصرية، قناة ON TIME SPORTS 1، نقل المباراة مباشرة للجماهير، بالإضافة إلى شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية المفتوحة، قناة AD SPORTS 1 HD، وشبكة قنوات إم بي سي مصر، وتحديدًا قناة mbc masr 2، لمتابعة البث المباشر لمباراة الأهلي والعين في كأس العالم للأندية 2024.

موعد مباراة الأهلي والعين في كأس إنتركونتيننتال للأندية

ستُقام المباراة بين الأهلي والعين الإماراتي في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي، في منافسات كأس إنتركونتيننتال للأندية لعام 2024.

تندرج هذه المواجهة ضمن ما يُطلق عليه الاتحاد الدولي "كأس إفريقيا-آسيا"، وسيتأهل الفائز منها إلى "كأس التحدي" لملاقاة الفائز من لقاء فرق الأمريكيتين في دور نصف النهائي من البطولة.

وسيحصل الفائز في المباراة على جائزة مالية قيمتها مليوني دولار، بينما سيحصل الخاسر على مليون دولار.

كما أعلنت شركة "تذكرتي" عن نفاد جميع تذاكر المباراة بين الأهلي والعين الإماراتي، مما يعكس الإقبال الجماهيري الكبير على اللقاء المرتقب غدًا الثلاثاء.