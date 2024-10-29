سفيان رحيمي يتصدر تشكيل العين لمباراة الأهلي اليوم في كأس الإنتركونتيننتال

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أحمد جودة - القاهرة -

تترقب الجماهير العربية مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين الأهلي المصري أمام العين الإماراتي في منافسات بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وتفوق العين على حساب فريق أوكلاند سيتي بسداسية مقابل هدفين ليتأهل لمواجهة الأهلي المصري.

وينتظر الفائز من المباراة المرتقبة مواجهة الفائز من ديربي الأمريكيتين الشمالية والجنوبية ومن ثم مواجهة ريال مدريد في المرحلة النهائية.

التشكيل المتوقع لفريق العين الإماراتي في مواجهة الأهلي:-

حراسة المرمى: خالد عيسى.

خط الدفاع: إيريك، كوامي اوتون، كاردوسو.

خط الوسط: بندر الأحبابي، بارك يونج، تراوري، بلاسيوس.

خط الهجوم: محمد عباس، كاكو، سفيان رحيمي.

موعد مباراة الأهلي أمام العين الإماراتي في كأس الإنتركونتيننتال

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية التاسعة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ويستقبل استاد القاهرة الدولي المباراة المرتقبة بين الفريقين.