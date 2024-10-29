أسباب ظهور البقع البيضاء على الأظافر

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 06:56 صباحاً - متابعة – سماح اسماعيل:

إن ظهور بقع بيضاء على الأظافر يعتبر حالة شائعة، وقد تحدث لكثير من البالغين أصحاب الصحة الجيدة، ولا تكون علامة على شيء خطير لديهم، ولكن هناك عدة أسباب وراء ظهور هذه البقع، وسنذكر منها مايلي:

الإصابات:

إصابة الظفر أو المنطقة التي ينمو منها (منبت الظفر) قد يسبب التلف للظفر، وهي حالة شائعة خاصة في الأطفال، بسبب قضمهم لأظافرهم أو الضغط على الظفر عند إغلاق الباب عليه أو إصابته.

بعض الأمراض:

وهو سبب غير شائع، ومن أبرز حالاته أنيميا نقص الحديد، ونقص الزنك والكالسيوم، والمشكلات الهضمية، والصدفية والإكزيما، وفرط الغدة الدرقية، وأمراض السكري والقلب والكلى، وتليف الكبد.

العدوى الفطرية:

قد تظهر البقع البيضاء على الأظافر أيضاً، بسبب التعرض لعدوى فطرية في الظفر أو حوله.

التسمم:

السموم تسبب ظهور بقع بيضاء على الأظافر، لكنه سبب نادر، ويؤدي عادة إلى الابيضاض المخطط، كما في التسمم بالمعادن الثقيلة، كالرصاص والزرنيخ، أو العلاج الكيميائي للسرطان، أو أدوية السلفوناميدات وهي من المضادات الحيوية.

العوامل الوراثية:

في حالات نادرة جداً، كما في بعض المتلازمات، كمتلازمة “باور” التي تتسم بمشكلات الأظافر وتكيسات الجلد، وداء “دارييه” الذي يتسم بظهور لطخات جلدية تشبه الثآليل في عدة أماكن من الجسم.

رد الفعل التحسسي:

الحساسية اتجاه طلاء الأظافر أو منتجات التجميل الخاصة بالأظافر أحد أسباب هذه الحالة أيضاً.