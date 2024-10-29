نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رمضان يوجه رسالة لنجم المصارعة "ترابيل إتش".. فما مضمونها؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



حرص الفنان محمد رمضان،على توجيه رسالة لنجم المصارعة “ترابيل إتش”؛ بعدما نشر صورته على حسابه على تويتر.

وكتب محمد رمضان "كنت بتفرج على تربل إتش المصارع وانا صغير بعد المدرسة مع صحابي ع القهوة، النهاردة ألاقي صورتي على حسابه الرسمي في تويتر اللي بقى إكس.. الدنيا دواره".

وفى وقت لاحق، نشر الفنان محمد رمضان، صورا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام عبر خاصية الاستورى يعلن من خلال عن مفاجأة مع الكينج محمد منير.

ولم يكشف محمد رمضان عن نوع التعاون مع الكينج محمد منير غير أنه علق قائلا: ترقبوا.. ثقة فى الله نجاح.

تفاصيل أعمال محمد رمضان

ويستعد رمضان لطرح أحدث أغانيه بعنوان "عربي" هذا العام، فضلا عن مواصلته تصوير مشاريعه السينمائية وهما فيلم "أسد الأسود"، المقرر عرضه خلال العام الجاري، وفيلم "العمدة" المقرر عرضه في عيد الأضحى 2024

اخر أعمال محمد رمضان



يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان مسلسل «جعفر العمدة» الذي عرض رمضان العام الماضي 2023، وحقق نجاحًا ضخمًا بالعمل، حيث شارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن منهم: هالة صدقي، مي كساب، زينة، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، وجوري بكر، لبنى ونس، سلوى عثمان، والعمل من إخراج محمد سامي، وتأليف مهاب طارق.