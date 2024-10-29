بسمة تخوض السباق الرمضاني بهذا العمل

القاهرة - محمد ابراهيم -

تستعد الفنانة بسمة لخوض أحدث أعمالها الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم مسلسل ظلم المصطبة، والتي من المقرر ان يعرض في الموسم الرمضاني 2025.

أحداث مسلسل ظلم المصطبة

وتدور أحداث المسلسل العادات الظالمة والأعراف التى يُحكم بها فى الأرياف والأقاليم، والبعيدة عن القانون والشرع فى إطار اجتماعى ملىء بالحكايات المشوقة.

آخر أعمال بسمة



والجدير بالذكر أن آخر أعمال بسمة مسلسل "مسار إجبارى "من 15 حلقة، وضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد داش، عصام عمر، صابرين، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادى، وعدد آخر من الفنانين، هو سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.