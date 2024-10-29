محمد محمود عبد العزيز يكشف سبب دخوله العزاء بعكاز

القاهرة - محمد ابراهيم - طلبت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس من الفنان محمد محمود عبد العزيز تفسير سبب دخوله العزاء وهو يستعين بعكاز، وذلك خلال استضافته في برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه عبر شاشة DMC.

وأوضح محمد محمود عبد العزيز قائلا: "كنت بصور مشهد أكشن فى مسلسل برغم القانون، قبل العزاء بحوالى يومين وجريت أنا وإيمان العاصى من ضرب النار وكنت بستخبى ورا العربيات وانا بنزل ورى العربية حصلت حاجة لرجيلى، لكن حسيتها بعدين وبعدها ذهب العزاء بعكاز".

وتابع محمد محمود عبد العزيز حديثة قائلا، أن جملة "الندالة عاملة زى الرادار" اللى قلتها لأكرم فى المسلسل، كانت جملة ارتجالية.

وأفاد محمد محمود عبدالعزيز، إلى أنه قدم مشهد بالنسباله حلم وراعبنه كثيرا وذلك في الحلقة حوالى 26 أو 27 وهو كان حلم أن يبقى دوره وهو "محمود شرشر" أب وهو ببتخانق مع سوسن زوجتى بالمسلسل وفجأة قالتلى له :"لو طلقتنى مش هتشوف اللى فى بطنى"، مشيرا أن صوته اترعش وعيطت والكلام بيطلع بمنتهى الصعوبة وقدمت المشهد وسمعت تصفيق كبير".

وجّه محمد محمود عبد العزيز شكره لأهالي بورسعيد على تعاونهم وإغلاق الشوارع أثناء التصوير، وأشار إلى موقف مؤثر حدث قبل التصوير، عندما جاءه رجل مسن وقال له: "أنت جميل، وربنا هيكرمك، وأبوك الله يرحمه كان دائماً في ضهره". وبعد تصوير أحد المشاهد، عاد الرجل وقال له: "أنت نبتة طيبة من جذر طيب"، مما دفعه لاستخدام هذه الجملة في المسلسل.