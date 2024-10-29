أتلتيكو مدريد يهنيء رودريجو هيرنانديز عقب تتويجه بالكرة الذهبية

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أحمد جودة - القاهرة - هنأ نادي أتلتيكو مدريد رودريجو هيرنانديز، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي والرخي بلانكوس السابق بتتويجه بجائزة الكرة الذهبية.

وحصل رودي على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب لهذا العام والتي قدمت من مجلة فرنسا فوتبول الفرنسية تقديرًا له على جهوده التي بذلها في 2024.

‏وقال فريق رودي السابق في بيان رسمي له: عائلة أتليتي بأكملها تُهنئ النجم السابق "رودريجو هيرنانديز" بفوزه بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024".

‏وأتم: "إنه لشرف لنا بأنك تطورت كلاعب كرة قدم وشخص وترى كل ما تحققه".

يذكر أن رودي قاد مانشستر سيتي للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي وتوج ببطولة أمم أوروبا مع منتخب إسبانيا.