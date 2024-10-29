نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ميلان ونابولي اليوم في الدوري الإيطالي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان نظيره نابولي مساء اليوم الثلاثاء الموافق التاسع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإيطالي 2024-2025.

ويحتل الروسونيري المركز الثامن في جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 14 نقطة، بعد الفوز في أربع مباريات والتعادل في لقاءين وخسارة مثلهما، فيما يتصدر الأزرق السماوي الترتيب برصيد 22 نقطة، بعد الفوز في سبع مباريات والتعادل في لقاء وخسارة آخر.

موعد مباراة ميلان ضد نابولي في الدوري الإيطالي

تنطلق صافرة البداية لمباراة ميلان ضد نابولي اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان ضد نابولي في الدوري الإيطالي

تنقل مباراة ميلان ضد نابولي مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا AD SPORTS PREMIUM 1HD، بتعليق المعلق المصري بلال علام.