شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة بين سبورت الناقلة لحفل الكرة الذهبية ballon d’or 2024 بجوده عاليه HD والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تصدر تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة bein sport محركات البحث الرائجة اليوم حيث انها احدي القنوات الناقله لحفل الكرة الذهبية 2024 بث مباشر اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2024، فقد يترقب الملايين من الجماهير للحفل المترقب لحفل الكرة الذهبية، فقد يعد حفل الكرة الذهبية احد أهم الحفلات التي تقام كل عام لاختيار أفضل لاعب خلال العام، وسترصد لكم كافة الترددات الناقلة لحفل الكرة الذهبية بالاضافه الي تردد قناة بين سبورت على كلاً من القمر الصناعي النايل والعرب سات تابع معنا هذا المقال.

تردد قناة بين سبورت

وبناء عللى البحث الكثيف الصادر والمكثف اليوم حول معرفة تردد قناة بين سبورت على كلاً من القمر الصناعي النايل والعرب سات، على النحو التالي..

beIN Sports NEWS HD على القمر الصناعي النايل سات

التردد: 12604

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: افقي

القمر الصناعي: النايل سات

جودة القناة: HD.

تردد قناة بين سبورت الاخبارية علي العرب سات

التردد: 11566

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: افقي

القمر الصناعي: العرب سات

جودة القناة: HD.

القنوات الناقلة لحفل الكرة الذهبية

وبالنسبة للقنوات الناقلة لحفل الكرة الذهبية ، فقد نرصد لكم تردد قناة SSC 4 و ابوظبي تردد قناة AD Sport D 2، على النحو التالي..

تردد قناة SSC 4 على القمر الصناعي النايلسات

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12523

معامل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

جودة القناة: HD

تردد قناة SSC السعودية على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 12417

معامل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

جودة القناة: HD.

تردد قناة AD Sport D 2 نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

أسم القناة هو: AD Sports 2.

التردد الخاص بالقناة هو: 11526

معامل الاستقطاب هو: افقي.

معدل الترميز هو: 27500

معامل التصحيح هو: 5/6

جودة القناة هو: HD.

تردد قناة AD Sport D 2 عرب سات