القادسية يصل ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب الوحدة

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية فوزًا هامًا على حساب نادي الوحدة في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات كأس الملك السعودي.

نتيجة مباراة القادسية والوحدة في كأس الملك

واستضاف ملعب الملك عبد العزيز الرياضية، مباراة القادسية والوحدة ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الملك لهذه النسخة.

وفاز القادسية بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن لقاءات البطولة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم.

وافتتح جونينهو، نجم الوحدة التسجيل لصالح فريقه في الدقيقة السابعة من عمر المباراة.

وعدل جوليان كينيونيس نجم القادسية النتيجة بالهدف الأول لفريقه في الدقيقة السابعة والثلاثين من عمر المباراة وبمساعدة من هيثم عسيري.

وجاء هدف التقدم بدأت اللاعب في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب البدل الضائع لعمر الشوط الأول بمساعدة أيضًا هيثم العسيري.

يذكر أن القادسية يكون قد حجز مكانًا رسميا في دور ربع نهائي بطولة كأس الملك السعودي.

