شكرا لاهتمامك لمعرفة موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور شهر نوفمبر 2024 والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

حيث أن الدعم يتم إيداعه للمستفيدين في موعد محدد شهريا وثابت، أن دفعة نوفمبر المقبل سوف تشهد حالة من تلك الحالات الاستثنائية، ومن خلال مقالنا سنتعرف على موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور شهر نوفمبر 2024.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور شهر نوفمبر 2024

جاء ذلك القرار من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد مراجعة التقويم الميلادي، وهو قرار تبكير الصرف فقط في حال توافق الصرف مع يوم العطلة الأسبوعية حتى يتثنى للموظفين الإيداع قبل العطلة وأيضا حتى يتثنى للمستفيدين السحب دون تأجيل.

الفئات المستهدفة من دعم الضمان الاجتماعي

حيث يتم العمل على القيام بتحسين مستوى المعيشة والدخل ولضمان حصول الأسرة السعودية على الحد الأدنى من الرواتب، ومنها: