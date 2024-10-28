شكرا لاهتمامك لمعرفة موعد نزول دعم ريف 1446 لدفعة نوفمبر والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

صرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن موعد صرف الدعم الريفي ويستفيد من هذا الدعم جميع صغار المزارعين مع الأسر الريفية وهناك بعض الاستفسارات المتداولة عن موعده من خلال مقالنا سنتعرف على موعد نزول دعم ريف 1446 لدفعة نوفمبر.

موعد الدعم الريفي

يتم صرفه في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، وينتهي في اليوم العاشر من نفس الشهر.

ما هي اهم المعايير وشروط الحصول على دعم ريف

يجب توافر مجموعة من الشروط للحصول على الدعم ومنها:

يكون المتقدم سعودي الجنسية أو يحمل بطاقة تنقل.

الإقامة بشكل متكرر ضمن أراضي المملكة العربية السعودية.

يكون عمر المتقدم واحدا وعشرين عاماً على الأقل.

أن يكون لديه معرفة شاملة بممارسة المهنة الزراعية.

لابد من توافر حساب بنكي نشط لتلقي الدعم.

لا يقل الراتب الشهري عن ستة آلاف ريال سعودي كحد أدنى.

ألا يكون المتقدم لدية عمل حكوميز

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