نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - من هو الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم 2024؟ (التفاصيل الكاملة) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيمت مساء الاثنين 28 أكتوبر 2024، في مسرح "دو شاتليه" بالعاصمة الفرنسية باريس، حفل جائزة الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" لتكريم أفضل اللاعبين في العالم لعام 2024. وتخلل الحفل تغطية مباشرة تضمنت لحظة بلحظة جميع تفاصيل الجوائز وتكريم اللاعبين المميزين.

الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2024

كما كان متوقعاً، توج الإسباني رودري بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم لعام 2024، متفوقاً على عدد من اللاعبين المميزين، الذين تم تكريمهم في الحفل تقديراً لأدائهم الرائع على مدار العام.

أهم الجوائز والألقاب في حفل الكرة الذهبية 2024

جائزة أفضل لاعب شاب : حصل نجم برشلونة الإسباني لامين جمال ، البالغ من العمر 17 عاماً، على جائزة أفضل لاعب شاب تحت 21 عاماً، ليعرب عن فخره الكبير بالتكريم ويهدي الجائزة لعائلته ولنادي برشلونة.

: حصل نجم برشلونة الإسباني ، البالغ من العمر 17 عاماً، على جائزة أفضل لاعب شاب تحت 21 عاماً، ليعرب عن فخره الكبير بالتكريم ويهدي الجائزة لعائلته ولنادي برشلونة. أفضل فريق للسيدات : نال نادي برشلونة الإسباني جائزة أفضل فريق للسيدات لعام 2024، حيث عبر رئيس النادي خوان لابورتا عن شكره وتقديره لهذا التكريم الكبير.

: نال نادي برشلونة الإسباني جائزة أفضل فريق للسيدات لعام 2024، حيث عبر رئيس النادي خوان لابورتا عن شكره وتقديره لهذا التكريم الكبير. أفضل فريق للرجال : توج نادي ريال مدريد الإسباني بجائزة أفضل فريق للرجال، وذلك تقديراً لأدائه الرائع وإنجازاته على مستوى الموسم.

: توج نادي ريال مدريد الإسباني بجائزة أفضل فريق للرجال، وذلك تقديراً لأدائه الرائع وإنجازاته على مستوى الموسم. جائزة غيرد مولر لأفضل هداف : منحت هذه الجائزة للفرنسي كيليان مبابي والإنجليزي هاري كين كأفضل هدافين للموسم.

: منحت هذه الجائزة للفرنسي والإنجليزي كأفضل هدافين للموسم. أفضل حارس مرمى : الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز ، حارس مرمى أستون فيلا الإنجليزي، نال جائزة ليف ياشين كأفضل حارس مرمى، معبراً عن امتنانه لكل من ساهم في مسيرته.

: الأرجنتيني ، حارس مرمى أستون فيلا الإنجليزي، نال جائزة ليف ياشين كأفضل حارس مرمى، معبراً عن امتنانه لكل من ساهم في مسيرته. جائزة سقراط للأعمال الخيرية : نالت الإسبانية جينيفر هيرموسو جائزة سقراط التي تمنح للاعبين الذين يقدمون إسهامات خيرية مؤثرة.

: نالت الإسبانية جائزة سقراط التي تمنح للاعبين الذين يقدمون إسهامات خيرية مؤثرة. أفضل مدرب : حصل الإيطالي كارلو أنشيلوتي ، مدرب ريال مدريد، على جائزة أفضل مدرب لعام 2024، تقديراً لإنجازاته الفنية وقيادته الناجحة.

: حصل الإيطالي ، مدرب ريال مدريد، على جائزة أفضل مدرب لعام 2024، تقديراً لإنجازاته الفنية وقيادته الناجحة. أفضل لاعبة: توجت الإسبانية آيتانا بونماتي، لاعبة برشلونة، بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعبة في العالم لعام 2024.

ترتيب أفضل 10 لاعبين لجائزة الكرة الذهبية 2024