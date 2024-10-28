بشكل رسمي .. رودري يتوج بجائزة الكرة الذهبية

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 28 أكتوبر 2024 11:52 مساءً - حصل الإسباني، رودري، نجم مانشستر سيتي والمنتخب الإسباني، على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2024، والمقدمة من مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية.

وحصل رودري على الجائزة بعد أن ساهم بتتويج منتخب بلاده في بطولة يورو 2024، كما توج رفقة السيتي بلقب البريميرليج.

وتفوق رودري على ثلاثي ريال مدريد: فينيسيوس جونيور، جود بيلينجهام وداني كارفاخال.

يشار إلى أن ريال مدريد قرر مقاطعة حفل توزيع الجوائز بسبب عدم اختيار فينيسيوس جونيور للفوز بالجائزة..