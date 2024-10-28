شكرا لاهتمامك لمعرفة “ثبت الأن”.. تردد قناة ابو ظبي الرياضية عبر جميع الأقمار الصناعية لمشاهدة مباراة الأهلي والعين الاماراتي والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تتصدر محركات البحث الان بالسؤال عن تردد قناه ابو ظبي الرياضيه، وهي من القنوات التي تحظى بشعبية كبيرة في الوطن العربي، بسبب نقلها للعديد من الاحداث الرياضيه الهامه والمباريات المهمه، وهي احدى القنوات التابعه لمنظمه ابو ظبي الاماراتيه، ومن خلال المقاله التالي يقدم لك موقعنا الاخباري”إقرأ نيوز” معرفه تردد قناه ابو ظبي الرياضيه عبر القمر الصناعي نايل سات والعرب سات، تابع قراءة السطور القادمه للتعرف على تردد القناه.

تردد قناة ابو ظبي الرياضية

ارتفعت معدلات البحث من قبل الكثير من محبي وعشاق الساحره المستديره والمارد الاحمر بالتحديد عن تردد قناه ابو ظبي الرياضيه 2024، ويأتي ذلك بعد اعلان مجموعه قنوات ابو ظبي الرياضيه عن نقلها لمباراه الاهلي والعين الاماراتي، وهي من القنوات التي تمتاز بجوده الصوت والصوره العاليه، وهي احدى القنوات المجانيه التي يمكنك ضبطها بسهوله على جهاز التلفاز الخاص بك بدون دفع اي رسوم او ضرائب فقط من خلال البيانات التاليه:ـ

تردد قناة أبو ظبي الرياضية عبر النايل سات:ـ

التردد الخاص بالقناة هو : 11411.

معدل الترميز الخاص بالقناة هو : 3000.

الاستقطاب الخاص بالقناة هو : رأسي.

معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة هو : 3/4.

الجودة القناة: HD.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية عبر العرب سات :ـ

التردد الخاص بالقناة هو : 11804.

معدل الترميز الخاص بالقناة هو : 27500.

الاستقطاب الخاص بالقناة هو : أفقي.

معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة هو : 3/4.

جودة القناة الخاص بالقناة هو : HD.

موعد مباراة الاهلي والعين الإماراتي

يتساءل كثير من محبي وعشاق كره القدم عن موعد مباراه الاهلي والعين الاماراتي، في بطوله كاس انتر كونتيننتال كاس القارات للانديه، وهذه هي النسخه الجديده من بطوله كاس العالم للانديه، ويدخل كلا الفريقين المباراه املا في الفوز من اجل التاهل الى نصف نهائي البطوله، حيثُ يدخل المارد الاحمر المباراة معتمداً علي عامل الارض والجمهور منتشياً بفوزة ببطولة السوبر المصري قبل ايام قليلة علي حساب غريمة التقليدي الزمالك، وستنطلق احداث المباراه مساء اليوم الثلاثاء الموافق 29 اكتوبر 2024 في تمام الساعه 8:00 مساء بتوقيت القاهره ومكه المكرمه ويستضيف احداث المباراه استاده القاهره الدولي.