أول تعليق من رودري بعد تسلمه جائزة الكرة الذهبية

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 28 أكتوبر 2024 11:52 مساءً - علق الإسباني، رودري، نجم مانشستر سيتي والمنتخب الإسباني، على فوزه بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2024، والمقدمة من مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية.

وحصل رودري على الجائزة بعد أن ساهم بتتويج منتخب بلاده في بطولة يورو 2024، كما توج رفقة السيتي بلقب البريميرليج.

وقال رودري بعد تسلمه الجائزة: “دعوني أتحدث بالإسبانية لغتي الأم. أشكر فرانس فوتبول ويويفا وكل من صوت لصالحي ووضع ثقته بي”.

وأضاف: “هذا اليوم مميز لي ولأسرتي وبلدي وأريد أن أعبر عن امتناني للشخص الأهم في حياتي وهي خطيبتي كارلا لأن اليوم هو الذكرى الثامنة لارتباطنا”.

وتابع: “أريد أن أشكر زملائي في مانشستر سيتي وفي المنتخب خصوصاً كارفاخال لأنه يستحقها أيضاً وأنت يا لامين يامال ستفوز بهذه الجائزة في السنوات القليلة القادمة، هذا انتصار لكرة القدم الإسبانية”.

وأتم: “أهدي هذه الجائزة لكل لاعبي الوسط لأننا نؤدي عملنا في الظل ولكن اليوم نحن تحت الأضواء”.