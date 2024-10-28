شكرا لاهتمامك لمعرفة اهم شروط زواج السعودي من اجنبية والاوراق المطلوبة والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

يتساءل الكثير عن المعايير التي لابد من توافرها في حالة الزواج السعودى ومن خلال مقالنا سنتعرف على اهم شروط زواج السعودي من اجنبية والاوراق المطلوبة.

ما هي شروط زواج السعودي من اجنبية

هناك عدد من الشروط التي يجب توافرها ومنها:

حالة ان كانت الفتاة ستتزوج من أجنبي موجودة في البلاد

يجب تقديم شهادة عمل حالة ان تكون عاملة.

الحصول على موافقة الوالدين.

موافقة خطية من الزوجة وبصمات الأصابع.

إذا كانت متزوجة من أجنبي غير موجودة في البلاد

موافقة الوالدين أو ولي الأمر.

إحضار شهادة الأهلية وصورة فوتوغرافية.

يتراوح عمر المتقدم بين 25 و75 عاماً.

ما هي الخطوات للزواج من سعودي وأجنبية

ادخل إلى موقع المنصة الموحدة.

اختر الخدمة.

املأ نموذج الطلب.

أرسل الطلب إلى قسم الزوجة لمراجعته.

سيصلك إشعار بالقبول أو الرفض.

المستندات المطلوبة للحصول على رخصة زواج سعودية