فوز كيليان مبابي وهاري كين بجائزة افضل هداف في العالم بعام 2024

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أحمد جودة - القاهرة - تقاسم النجم الإنجليزي هاري كين لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني، وكيليان مبابي لاعب ريال مدريد جائزة افضل هداف في العالم بعام 2024 — كلاهما سجلوا 52 هدفا، وذلك خلال حفل جوائز الكرة الذهبية 2024 “بالون دور”، المقام في العاصمة الفرنسية باريس.

وكانت تعرف جائزة جيرد مولر سابقًا باسم مهاجم العام أو جائزة أفضل مهاجم في نسختها الأولى، حيث أنها تعد جائزة كروية تُقدم سنويًا من قبل فرانس فوتبول لأفضل لاعب كرة قدم في الموسم السابق.



كما حقق الإسباني لامين يامال، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة جائزة كوبا 2024م لأفضل لاعب شاب في العالم.